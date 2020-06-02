Koronavirüsten Ten Rengi Değişen Doktor Hayatını Kaybetti

Koronavirüse yakalandıktan sonra karaciğer hasarı nedeniyle ten rengi beyazdan siyaha dönüşen iki doktordan biri olan Hu Weifeng hayatını kaybetti. Çinli doktor, Wuhan Merkez Hastanesi'nde 4 aydır koronavirüs tedavisi görüyordu.

Çin'in Wuhan kentinde çalıştığı hastanede koronavirüse yakalanan iki doktorun ten renginin değiştiği gözlenmişti. Gözle görülebilir seviyede olan değişim, herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. O doktorlardan biri olan ürolog Hu Weifeng, koronavirüse karşı 4 aydır verdiği mücadeleyi ne yazık ki kazanamadı.

Wuhan Merkez Hastanesi'nde meslektaşlarıyla birlikte koronavirüse karşı mücadele veren Hu Weifeng, hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan doktor, 4 aydır tedavi görüyordu. Sağlık uzmanları daha önce yaptıkları açıklamada, ten rengi değişen doktorun tedavi sürecinde organlarında hasarlar oluştuğunu açıklamıştı.

Hu Weifeng, çalıştığı hastanede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 6. doktor oldu

Doktor Hu Weifeng'in cuma günü hayatını kaybettiği ifade ediliyor Çin Devlet Televizyonu, ürolog olarak görev yapan doktorun vefatını bugün duyurdu. Hu Weifeng, koronavirüs salgını boyunca Wuhan Merkez Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6. doktor oldu. Hastane, Hu'nun ölümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Uzmanlar, ten rengi değişen Hu Weifeng ve kardiyolog Dr. Yi Fan'ın organlarının koronavirüs tedavisi sırasında hasar gördüğünü açıklamıştı. Hasar gören organlar arasında yer alan karaciğerde depolanması gereken demirin, karaciğer düzgün çalışmadığı için damarlarda gezindiği ve bu nedenle doktorların ten renklerinde değişim görüldüğü öne sürülmüştü.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam 78 bin 315 COVID-19 hastası iyileşti ve 73 hastanın tedavisi sürüyor.