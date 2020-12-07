Covid-19 Temaslıları İçin 14 Gün Karantina Süresi Düşürüldü

Salgının en başından bu yana, Covid-19 hastaları ile teması olanlar için uygulanan zorunlu 14 günlük karantina süresi, bugün itibarıyla 10 güne düşürüldü.

Koronavirüs salgınına ilişkin veriler giderek kritik bir döneme girdiğimizi gösterirken Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu nezdinde alınan tavsiye niteliğindeki kararları uygulamaya koyuyor. Türkiye genelinde neredeyse tam kapanmanın yaşandığı 5-6 Aralık tarihlerinin ardından yeni bir haftaya başladık.

Bakanlığın son kararı ise Covid-19 hastaları ile temasta bulunanları ilgilendiriyor. Salgının ilk günlerinden bu yana minimum 14 gün olarak belirlenen zorunlu karantina süresi, alınan kararla birlikte 10 güne düşürüldü.

Temaslılar için mimimum zorunlu karantina süresi 10 gün, eğer semptom görülmezse 7 gün :

Sağlık Bakanlığı'nın bu kararı alma nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da koronavirüsün konaklama süresine bağlı güncel verilere göre hareket edildiği söylenebilir.

Anadolu Ajansı'na göre bakanlığın yayınladığı yeni rehberde "Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz . Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir." açıklaması yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni rehberindeki diğer detaylar:

Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır.

Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir.

PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.

Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir.

Buna göre temaslı şekilde Covid-19 şüphesi ile karantina altına girenler, herhangi bir semptom gözlenmezse 8. günde; yine maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek normal yaşamlarına geri dönebilecekler.