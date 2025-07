Bloober Team'in merakla beklenen korku oyunu Cronos: The New Dawn, yanlış fiyattan ön siparişe açıldı. Bu fiyata kesinlikle kaçırmamanız gereken bir yapım.

Normal şartlarda fiyatı 60 dolar olması beklenen Bloober Team imzalı yeni korku oyunu Cronos: The New Dawn, yanlış fiyattan ön siparişe açılmış durumda. Gerçek anlamda bu fiyata kesinlikle kaçırmamanız gereken bir oyun.

Korku oyunu severlerin yakından tanıyacağı ekip Bloober Team, daha önce The Medium ve Silent Hill 2 ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi yepyeni oyunları Cronos: The New Dawn ile karşımıza çıkmaya hazırlanan şirket, oyunun Xbox (PC) mağazasında ön sipariş fiyatını hatalı girdi.

Cronos: The New Dawn Deluxe Edition sadece 197,50 TL

5 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek oyunun Deluxe Edition'ını alırsanız 3 Eylül tarihinde oynamaya başlayabileceksiniz. Bu hatalı fiyat da oyunun standart sürümü değil Deluxe Edition'ında geçerli.

Bilgisayarınızdaki Xbox uygulamasından ya da Microsoft Store'dan erişebileceğiniz Cronos: The New Dawn Deluxe Edition şu anda 197,50 TL'lik fiyat etiketine sahip. Standart sürümünün 60 dolar olması beklendiği oyunun Deluxe Edition'ı kuvvetle muhtemel 80 doların üzerinde olacaktır. Bu sebeple eğer korku oyunlarını seviyorsanız bu fiyata mutlaka kaçırmamanız gerekiyor.