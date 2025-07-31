Steam ve Xbox, QuakeCon 2025 öncesinde oyunseverleri sevindirecek bir indirim başlattı. Kampanyalarda, birçok Bethesda oyunu %85'e varan oranda indirime girdi.

ZeniMax Media tarafından düzenlenen, oyun dünyasının sevilen etkinliklerinden olan QuakeCon’ın bu yılki ayağı 7 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. İçinde LAN partisi de dahil birçok etkinliği içerecek QuakeCon öncesinde ise oyunseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Etkinlik kapsamında Steam ve Xbox’ta Bethesda oyunları büyük indirime girdi.

Steam’in QuakeCon 2025 indirimi, 13 Ağustos gününe kadar devam edecek. Xbox’ın indirimi de aynı şekilde 13 Ağustos da bitecek. Kampanyada hem konsol hem de PC için %85’lere varan oranda onlarca oyun indirime girmiş durumda. Üstelik aralarında büyük oyunlar da var. Yeni oyun arayışındaysanız bu indirimi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Steam QuakeCon 2025 İndirimi’nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı DOOM: The Dark Ages 49,99 dolar 37,49 dolar (%25) DOOM Eternal 23,99 dolar 5,99 dolar (%75) DOOM 11,99 dolar 2,39 dolar (%80) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 34,99 dolar 27,99 dolar (%20) Wolfenstein Alt History Collection 43,17 dolar 9,03 dolar (%79) The Elder Scrolls Online 11,99 dolar 2,99 dolar (%75) The Elder Scrolls V: Skyrim 23,99 dolar 5,99 dolar (%75) Fallout 4 11,99 dolar 4,79 dolar (%60) Fallout New Vegas 5,99 dolar 2,99 dolar (%50) Deathloop 35,99 dolar 7,19 dolar (%80) Prey 17,99 dolar 3,59 dolar (%80) Redfall 23,99 dolar 11,99 dolar (%50) Indiana Jones and the Great Circle 42,99 dolar 34,39 dolar (%20) Starfield 41,99 dolar 25,19 dolar (%40) Ghostwire Tokyo 35,99 dolar 8,99 dolar (%75)

Steam’in QuakeCon 2025 İndirimi’nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Xbox QuakeCon 2025 İndirimi’nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı DOOM: The Dark Ages 2.350 TL 1.762,50 (%25) DOOM Eternal 470 TL 117,50 TL (%75) DOOM 117,50 TL 23,50 TL (%80) Indiana Jones and the Great Circle 2.050 TL 1.640 TL (%20) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 1.900 TL 1.520 TL (%20) The Elder Scrolls Online 450 TL 112,50 TL (%75) Fallout 4 285 TL 114 TL (%60) Fallout: New Vegas 349 TL 174,50 TL (%50) Starfield 1.150 TL 690 TL (%40) Wolfenstein: The New Order 68,75 TL 17,18 TL (%75) Wolfenstein 2: The New Colossus 180 TL 27 TL (%85) Rage 2 285 TL 57 TL (%80)

Xbox’ın QuakeCon 2025 İndirimi’nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.