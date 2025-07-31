ZeniMax Media tarafından düzenlenen, oyun dünyasının sevilen etkinliklerinden olan QuakeCon’ın bu yılki ayağı 7 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. İçinde LAN partisi de dahil birçok etkinliği içerecek QuakeCon öncesinde ise oyunseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Etkinlik kapsamında Steam ve Xbox’ta Bethesda oyunları büyük indirime girdi.
Steam’in QuakeCon 2025 indirimi, 13 Ağustos gününe kadar devam edecek. Xbox’ın indirimi de aynı şekilde 13 Ağustos da bitecek. Kampanyada hem konsol hem de PC için %85’lere varan oranda onlarca oyun indirime girmiş durumda. Üstelik aralarında büyük oyunlar da var. Yeni oyun arayışındaysanız bu indirimi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.
Steam QuakeCon 2025 İndirimi’nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|DOOM: The Dark Ages
|49,99 dolar
|37,49 dolar (%25)
|DOOM Eternal
|23,99 dolar
|5,99 dolar (%75)
|DOOM
|11,99 dolar
|2,39 dolar (%80)
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|34,99 dolar
|27,99 dolar (%20)
|Wolfenstein Alt History Collection
|43,17 dolar
|9,03 dolar (%79)
|The Elder Scrolls Online
|11,99 dolar
|2,99 dolar (%75)
|The Elder Scrolls V: Skyrim
|23,99 dolar
|5,99 dolar (%75)
|Fallout 4
|11,99 dolar
|4,79 dolar (%60)
|Fallout New Vegas
|5,99 dolar
|2,99 dolar (%50)
|Deathloop
|35,99 dolar
|7,19 dolar (%80)
|Prey
|17,99 dolar
|3,59 dolar (%80)
|Redfall
|23,99 dolar
|11,99 dolar (%50)
|Indiana Jones and the Great Circle
|42,99 dolar
|34,39 dolar (%20)
|Starfield
|41,99 dolar
|25,19 dolar (%40)
|Ghostwire Tokyo
|35,99 dolar
|8,99 dolar (%75)
Steam’in QuakeCon 2025 İndirimi’nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Xbox QuakeCon 2025 İndirimi’nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|DOOM: The Dark Ages
|2.350 TL
|1.762,50 (%25)
|DOOM Eternal
|470 TL
|117,50 TL (%75)
|DOOM
|117,50 TL
|23,50 TL (%80)
|Indiana Jones and the Great Circle
|2.050 TL
|1.640 TL (%20)
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|1.900 TL
|1.520 TL (%20)
|The Elder Scrolls Online
|450 TL
|112,50 TL (%75)
|Fallout 4
|285 TL
|114 TL (%60)
|Fallout: New Vegas
|349 TL
|174,50 TL (%50)
|Starfield
|1.150 TL
|690 TL (%40)
|Wolfenstein: The New Order
|68,75 TL
|17,18 TL (%75)
|Wolfenstein 2: The New Colossus
|180 TL
|27 TL (%85)
|Rage 2
|285 TL
|57 TL (%80)
Xbox’ın QuakeCon 2025 İndirimi’nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.