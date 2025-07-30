Pazar araştırma şirketi Circana'nın video oyun dünyasına ilişkin yaptığı son araştırma, Microsoft'un oyun kütüphanesini PlayStation'a açarak ne kadar doğru bir iş yaptığını gözler önüne serdi. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin PlayStation oyun satış verileri, Microsoft'a ait oyunların zirvede olduğu gerçeğini ortaya koydu.
Circana tarafından yapılan araştırma, özellikle PlayStation ekosistemine yeni gelen Microsoft oyunlarının büyük ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Mesela 2021 yılında yayımlanan ve artık pek çok oyunsever için eski olarak kabul edilen Forza Horizon 5, yılın ikinci çeyreğinde PlayStation ekosisteminde en çok satan oyun olarak tarihe geçti.
Yılın ikinci çeyreğinde en çok satan PlayStation oyunları şöyle:
|Oyun
|Önceki dönem sıralaması
|Yayımcı
|Forza Horizon 5
|Yoktu
|Microsoft
|The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered
|Yoktu
|Microsoft
|MLB: The Show 25
|2
|Sony
|Call of Duty: Black Ops 6
|4
|Microsoft
|Doom: The Dark Ages
|Yoktu
|Microsoft
|Indiana Jones and the Great Circle
|Yoktu
|Microsoft
|Minecraft
|13
|Microsoft
|Assassin's Creed: Shadows
|3
|Ubisoft
|GTA 5
|12
|Take-Two
|WWE 2K25
|5
|Take-Two
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere yılın ikinci çeyreğinde en çok satan 10 PlayStation oyununun 6 tanesi Microsoft'a ait yapımlardan oluşuyor. Bunların 4 tanesi ise yeni yayımlanan oyunlar. Sony, kendi ekosisteminin en çok satanlar listesine sadece bir oyun ekleyebilmiş durumda.
Microsoft'un PlayStation ekosisteminde baskın hâle gelmesi, Sony'nin canını sıkıyordur. Ancak bu noktada şaşıracağımız çok da bir şey yok. Şirket, PlayStation 5'i yayımladığı günden beri AAA oyun dünyasında çok önemli çıkışlar yakalayamadı. Bakalım Sony, gelecekte bu konuyla ilgili hangi adımları atacak...