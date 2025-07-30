Microsoft, PlayStation'ı Ele Geçirdi: Son 3 Ayda PlayStation'da En Çok Satan 10 Oyundan 6'sı Xbox Oyunu Oldu!

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Yılın ikinci çeyreğine ilişkin bir araştırma, PlayStation oyuncularının Microsoft hakimiyeti altına girdiğini ortaya koydu. En çok satan oyunların büyük bir çoğunluğunu Microsoft yapımları oluşturuyor.

Pazar araştırma şirketi Circana'nın video oyun dünyasına ilişkin yaptığı son araştırma, Microsoft'un oyun kütüphanesini PlayStation'a açarak ne kadar doğru bir iş yaptığını gözler önüne serdi. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin PlayStation oyun satış verileri, Microsoft'a ait oyunların zirvede olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Circana tarafından yapılan araştırma, özellikle PlayStation ekosistemine yeni gelen Microsoft oyunlarının büyük ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Mesela 2021 yılında yayımlanan ve artık pek çok oyunsever için eski olarak kabul edilen Forza Horizon 5, yılın ikinci çeyreğinde PlayStation ekosisteminde en çok satan oyun olarak tarihe geçti. 

Yılın ikinci çeyreğinde en çok satan PlayStation oyunları şöyle:

PlayStation oyun satışlarında Microsoft etkisi

Oyun Önceki dönem sıralaması Yayımcı
Forza Horizon 5 Yoktu Microsoft
The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered Yoktu Microsoft
MLB: The Show 25 2 Sony
Call of Duty: Black Ops 6 4 Microsoft
Doom: The Dark Ages Yoktu Microsoft
Indiana Jones and the Great Circle Yoktu Microsoft
Minecraft 13 Microsoft
Assassin's Creed: Shadows 3 Ubisoft
GTA 5 12 Take-Two
WWE 2K25 5 Take-Two

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere yılın ikinci çeyreğinde en çok satan 10 PlayStation oyununun 6 tanesi Microsoft'a ait yapımlardan oluşuyor. Bunların 4 tanesi ise yeni yayımlanan oyunlar. Sony, kendi ekosisteminin en çok satanlar listesine sadece bir oyun ekleyebilmiş durumda.
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Microsoft'un PlayStation ekosisteminde baskın hâle gelmesi, Sony'nin canını sıkıyordur. Ancak bu noktada şaşıracağımız çok da bir şey yok. Şirket, PlayStation 5'i yayımladığı günden beri AAA oyun dünyasında çok önemli çıkışlar yakalayamadı. Bakalım Sony, gelecekte bu konuyla ilgili hangi adımları atacak...

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