Oyun Fiyatları Yine mi Zamlanacak? EA CEO'su Yeni Oyun Fiyatlarının 80 Dolara Çıkıp Çıkmayacağını Açıkladı

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Oyun sektöründe son yıllarda artan fiyatlar, oyuncuların en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. Özellikle bazı büyük yapımların 80 dolarlık etiketle çıkması, fiyatların daha da yükseleceği endişesini doğurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler, diğer büyük oyun şirketlerinin atacağı adımlara çevrildi.

Oyun fiyatlarının 70 dolardan 80 dolara yükselip yükselmeyeceği son dönemlerde tartışma konusu haline gelmiş durumda. Nintendo ve Xbox gibi büyük isimler fiyat artışına yönelik adımlar atarken, EA cephesinden konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson, şirketin mali yıl ilk çeyrek sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuştu. Wilson, şu an için oyun fiyatlandırmasında herhangi bir değişiklik planlamadıklarını belirtti. Şirketin sunduğu oyun yelpazesinde ücretsiz içeriklerden premium sürümlere kadar geniş bir fiyat aralığı olduğunu ve bu yaklaşımı koruyacaklarını ifade etti.

Fiyat politikası değişmiyor

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Wilson ayrıca bu mali yıl boyunca oyun fiyatlarında artış olmayacağını da açıkladı. Bu açıklamaya göre, Mart 2026’ya kadar piyasaya sürülecek EA oyunları (Madden NFL 26, EA Sports FC 26 ve muhtemelen Battlefield 6'da dahil olmak üzere) 80 dolar etiketine sahip olmayacak.

EA, oyun fiyatlarını yukarı çeken son trende şimdilik uzak durmayı tercih ediyor. Görünen o ki şirket, en azından 2026’ya kadar mevcut fiyat politikasını korumakta kararlı.
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Kaynak : https://www.ign.com/articles/ea-ceo-says-no-80-games-for-now-were-not-looking-to-make-any-changes-at-this-stage
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