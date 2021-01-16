CS:GO Geliştiricilerinden 'İfade' Taleplerine Net Yanıt

Bazı Counter Strike: Global Offensive oyuncuları, oyuna tıpkı Fortnite'taki gibi kutlama dansları ve bu gibi ifadelerin gelmesini istiyor. Ancak oyunun geliştiricilerinin bu konudaki tavrı oldukça açık ve net: Hayır.

Counter Strike: Global Offensive ya da kısaca CS:GO, yıllardır oyun dünyasında ve hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından tercih ediliyor, oynanıyor. Tabii oyuncuların, 2012 yılında piyasaya sürülen CS:GO'dan da çeşitli beklentileri bulunuyor.

Oyuncuların bu yöndeki taleplerinden bir tanesi de popüler battle royale oyunu Fortnite'takine benzer bir şekilde kutlama dansları ya da bu gibi ifadelerin Counter Strike: Global Offensive'e eklenmesiydi. En sonunda oyunun geliştiricilerinden, oyuncuların bu talebine bir karşılık geldi.

Kutlama dansı isteğine olumsuz cevap

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Haci (@DonHaci) isimli bir e-spor oyunucusu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "insanlara istedikleri şeyi verin" yazdı ve CS:GO'yu etiketledi. Haci'nin paylaştığı videoda da oyundaki bir karakterin dans ettiği an bulunuyor.

Counter Strike: Global Offensive resmi Twitter hesabı da Haci tarafından yapılan bu paylaşıma oldukça kısa ve net bir şekilde yanıt verdi: Hayır. Yani CS:GO'dan böyle bir beklentiniz varsa o beklentinizi rafa kaldırabilirsiniz.

Fortnite'ta yer alan kutlama dansları ve ifadelerin en azından yakın gelecekte Counter Strike: Global Offensive'in resmi sunucularına gelmeyeceği kesinleşmiş oldu. Ancak oyunda resmi sunuculara ek olarak bir de topluluk sunucuları bulunuyor. Mod geliştiriciler, bu sunucularda çeşitli dansların ve ifadelerin kullanılmasını sağlayabiliyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Fortnite'takine benzer kutlama dansları ve ifadeler Counter Strike: Global Offensive'e de gelmeli mi? Yoksa oyun bu haliyle yeterince iyi ve bu tür hamlelere gerek yok mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.