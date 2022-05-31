"Elon Musk'a Sigara Tüketimine Karşı Para Harca Diyeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Gençlik Günü Buluşması’nda gündem olan yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, Elon Musk ile bir sonraki görüşmesinde kendisine sigara tüketimine karşı para harca diyeceğini ifade etti.

2017 yılında Türkiye'ye ziyarette bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk’ın ülkemizle ilişkisi ilerlemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk’a NFT hediye ettiği ve geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı satın almasıyla ilgili konuştuğu Musk, bugün yeniden Cumhurbaşkanı tarafından anıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk’ı bu seferki anmasının nedeniyse bambaşkaydı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Gençlik Günü Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı, Elon Musk’la ilk görüşmesinde sigara tüketimine karşı da biraz para harcamasını söyleyeceğini açıkladı.

"Değişik yerlere çok büyük paralar harcıyor"

Buluşmada gençler arasında bulunan tasarımcı Furkan Kasap’ın “Tütün endüstrisi, NFT teknolojilerinin popüler olduğu bu dönemde sigara kullanımını marifet gibi gösteriyor. Sigaraya özendirme mutlaka oluyor.” Sözlerine cevap veren Erdoğan, şu açıklamada bulundu:

“Elon Musk ile ilk görüşmemde diyeceğim ki, ‘bu sigara tüketimine karşı da şöyle biraz para harca’ İsabet olur değil mi? Çok büyük paralar harcıyor değişik yerlere biraz da bununla mücadele için eğer harcarlarsa, hele hele Amerika'dan başlayıp tüm dünyaya bu iş çok daha çabuk başarırız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması (41.52):