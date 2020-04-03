Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı ve Sağlık Bakanı'nın konuşması sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri duyurdu. Yeni önlemler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelirken 30 büyükşehre araç giriş çıkışı kapatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konusunda her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Ülkemizde de hızla yayılmaya devam eden koronavirüse karşı mücadele için bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan öneri kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilirken Erdoğan, değerlendirmeler sonrasında yaptığı açıklamada yeni önlemleri duyurdu.

20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkması yasaklandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ışığında alınan kararları açıklarken "Bir başka tedbirimiz, ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altına da getirmektir" ifadelerini kullandı. Daha önce 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlamalara bu doğrultuda 20 yaş altındaki kişiler de dâhil edildi.

30 büyükşehre araç giriş çıkışı durduruldu:

"Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor" sözleriyle açıklamalarına başlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hep söylediğim gibi özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara riayet hususunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Erdoğan, "Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyükşehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık göründüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar hâricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. 30 büyükşehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkış yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapanların bu şehirlerden geçişleri devam edecektir" açıklamasıyla bu geceden itibaren bahsi geçen şehirlere araçlarla giriş çıkışların özel izne tabii olacağını aktardı.

Maske takmak zorunlu hâle getirildi:

Yaptığı açıklamanın devamında vatandaşların yeni tip koronavirüsten korunabilmesine destek olmak ve virüsün yayılmasını engellemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır" diyerek toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hâle getirildiğini açıkladı.