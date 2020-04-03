Sağlık Bakanı, Koronavirüs İçin En Riskli 5 Şehri Açıkladı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında nüfusa göre en fazla risk bulunduran 5 ilimizi açıkladı. Fahrettin Koca, en çok vakanın ve ölümün görüldüğü illeri de paylaştı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, maalesef geçtiğimiz mart ayında ülkemize de giriş yapmıştı. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilerle birlikte ülkemizdeki toplam vaka sayısı 16.160’a, koronavirüs kaynaklı vefat sayısı da 425’e ulaştı.

Ülkemizde görülen koronavirüs vakalarının hangi şehirlerde görüldüğü geçtiğimiz güne kadar açıklanmamıştı. Geçtiğimiz gün canlı yayında açıklama yapan Fahrettin Koca, koronavirüsün 81 ilde görüldüğünü ve her ilde kaç vaka olduğunu paylaşmıştı.

Sağlık Bakanı, nüfusa göre en riskli illeri açıkları:

Bugün yine canlı yayında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en fazla koronavirüs riski bulunan illeri sıraladı. Fahrettin Koca, açıklamasında “Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli’yi ilk 5 il olarak sıralamak mümkün” dedi.

Fahrettin Koca, nüfusa göre en riskli illeri açıklamadan önce koronavirüsün en çok görüldüğü illeri ve bu illerdeki vaka sayılarını da açıkladı. Bu iller; 12.231 vakayla İstanbul, 1.105 vakayla İzmir, 860 vakayla Ankara, 601 vakayla Konya ve 500 vakayla Kocaeli oldu.

Bu bilgilerin yanı sıra Sağlık Bakanı, koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısının en yüksek olduğu illeri de açıklamasında sıraladı. Fahrettin Koca’nın açıklamasında yer alan iller; yine aynı sıralamayla 210 ölümle İstanbul, 27 ölümle İzmir, 14 ölümle Ankara ve 11’er ölümle Konya ve Kocaeli oldu.

Bütün dünyada faaliyetleri durma noktasına getiren koronavirüs, maalesef ülkemizde de yayılmaya devam ediyor fakat virüse karşı yapılabilecek en iyi şeyin yetkili ağızlardan ve sağlık uzmanlarından gelen tavsiyeleri dinlemenin ve kendimizi izole etmenin olduğunu unutmayalım. Alınan ve önerilen önlemler yalnızca bizi değil, herkesi ilgilendiriyor.