Cumhurbaşkanı’ndan BM Genel Kurulu’nda Yerli Aşı Açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın, yerli aşı ve iklim değişikliği gibi birçok konuda açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pek çok konuda açıklama yaptı. Erdoğan’ın konu başlıkları arasında salgın, aşılama çalışmaları, iklim değişikliği ve yerli aşı da yer aldı. Erdoğan, açıklamasına son 2 yılın insanlığa sancılı günler yaşattığını belirterek başladı ve ardından az gelişmiş ülkelerin kaderlerine terk edildiğini açıkladı.

Salgında küresel dayanışmanın zayıf kaldığını dillendiren Cumhurbaşkanı, “Az gelişmiş ülkeler adeta kaderlerine terk edildi.” ifadesine yer verdi. Ardından DSÖ tarafından onaylanan ilk aşının Almanya’da yaşayan Türk kökenli iki bilim insanınca geliştirilmesinden gurur duyduklarını, salgın süresdince 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdiğimizi belirtti.

Yerli aşı yakın zamanda Türkiye’yle birlikte tüm dünyaya sunulabilir:

Erdoğan, bu açıklamalarının ardından “Yerli aşımızı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. DSÖ’nün güçlendirilmesi ve salgınlara karşı sözleşme hazırlanması girişimlerini de desteklediklerini ekledi.

“Türkiye, iklim değişikliği konusunda üzerine düşenleri yapacaktır”:

İklim değişikliğinin üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ve bu konuda Dünya’nın 5’ten büyük olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadelerle açıklamalarına devam etti:

“Sanayimizi temiz üretim faaliyetlerine uygulanacak planları zaten uzun süredir teşvik ediyoruz. Bu çalışmaları gereken finansman desteklerini alarak daha ileriye taşımakta kararlıyız. Türkiye, iklim değişikliği ve çevre hususlarında üzerine düşenleri yapacaktır.”