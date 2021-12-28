Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir NFT hediye edildi. "İstanbul'un Dijital Anahtarı" isimli eser, Türk Tarihi ile ilgili önemli ögelerle bezenmiş durumda. İşte detaylar...

Türkiye'de kripto paralara ilgi duyulduğu ve bu teknolojilerin yakından takip edildiği aşikar. Üstelik bu durum yalnızca biz sıradan vatandaşlar için değil, siyasiler için de geçerli. Örneğin bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyarder iş insanı Elon Musk'a bir NFT hediye ettiğinden bahsetmiştik. Şimdi yine böyle bir durum gerçekleşti. Ancak bu kez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir NFT hediye edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İstanbul’un Dijital Anahtarı" isimli bir NFT hediye etti. Ayrıca bu NFT'nin temsili bir görüntüsü de tablo olarak Erdoğan'a teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar sayısız hediye almış olsa da bu hediye bir ilk olarak tarihe geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen NFT

Yukarıda bir kopyasını gördüğünüz NFT, aslında bazı özel anlamlar içeriyor. Örneğin bu anahtarın en solundaki çıkıntılar Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı'nı temsil ediyor. Anahtarın gövdesinde ise Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul için yaptırdığı Şahi Topu mevcut. Gövdenin alt ve üst bölümünde İstanbul'da sembolik mekanları görürken, anahtarın sağ tarafında da Türk tarihi için önem arz eden detaylar mevcut. Örneğin 16 dişli çark, tarihteki Türk Devletleri'ni temsil ediyor. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'na ait devlet arması ile 2. Abdülhamid'in tuğrası da İstanbul’un Dijital Anahtarı'ında yer alıyor.

Açık konuşmak gerekirse bu gelişmeler, kripto para teknolojilerinin Türkiye'de kabul gördüğünün bir göstergesi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir geçmişte kripto para ile ilgili yasa tasarısının hazır olduğunu ve yakın bir gelecekte de meclise geleceğini açıkladı. Tasarının hangi maddelere sahip olduğunu ve bu maddelerin yatırımcıyı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz...