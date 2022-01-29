28 Ocak’ı 29 Ocak’a bağlayan gece yayımlanan Resmi Gazete’nin yeni sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Basım ve Yayım Faaliyetleri’ başlığı altında yeni bir genelge yayımladı. Bu genelgede Erdoğan, medyadaki aile yapısını bozan unsurlardan endişesini dile getirdi ve önlemlerin alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, medyadaki tehdit içeren unsurlar için yeni önlemler alınacağını söyledi. Resmi Gazetede 28 Ocak gecesi yayımlanan genelgede söylenilene göre aile, çocuk ve gençleri kötü etkileyebilecek tüm unsurlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre hareket edilerek cezalandırılacak.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda bunların örneklerini görmüştük zira RTÜK, paralı bir platform olan EXXEN de yayınlanan ‘Konuşanlar’ isimli programa ve yılbaşında FOX TV’de yayınlanan ‘Maske: Kimsin Sen?’ isimli programlara ‘aile yapısını bozuyor’ gerekçesiyle ceza kesmişti. Dolayısı ile bu türden bir genelgenin çok daha fazla 'yasak' ve 'ceza' getireceği düşünülüyor. Gelin genelgenin detaylarına bir bakalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gerekli tedbirleri almak elzem hale gelmiştir”

Resmi Gazetede yayımlanan bu genelgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zararlı etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almak elzem hale gelmiştir” İfadelerini kullanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ‘Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları’ başlıklı 41. Maddesi, aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlıyor, peki gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilen genelgede gerekli tedbirler neler?

Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıyan ve yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde Türk televizyonlarında yayınlanan televizyon programları konusunda, toplumun üzerindeki yıkıcı etkilerinin giderilmesi adına gerekli adımlar atılacak.

gerekli adımlar atılacak. Sembol kullanarak verilmeye çalışan mesajlar ile çocuk ve gençleri hedef alan yapımlar incelenecek ve aile dostu yapımlar teşvik edilecek.

verilmeye çalışan mesajlar ile çocuk ve gençleri hedef alan yapımlar incelenecek ve aile dostu yapımlar teşvik edilecek. Milli ve manevi değerleri yıpratıp aile ve toplum yapısını sarsmaya yönelik faaliyetlere karşı Anayasanın gereği yerine getirilecek.

aile ve toplum yapısını sarsmaya yönelik faaliyetlere karşı Anayasanın gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin aile, çocuk ve gençler üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi için ulusal ve yerel medya organlarının tehdit oluşturan yapımlara karşı gerekli önlemler alınacak.

Sosyal medyada sansür tartışmaları başladı

Siz yeni medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yeni kararlar sayesinde mafyatik unsurlar, kadına şiddet ve tecavüz içeren diziler azalır mı? Daha çok sansür yolda mı? Sansür iyi bir şey mi yoksa özgürlüğü kısıtlıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.