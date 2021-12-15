RTÜK, 'Konuşanlar' Programı Hakkında Kararını Açıkladı

RTÜK, geçtiğimiz günlerde "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyaloglar" nedeniyle incelemeye aldığı Konuşanlar programı hakkında kararını açıkladı. Kurum, Hasan Can’ın sarf ettiği sözler nedeniyle programın 44. bölümünün Exxen’den kaldırılmasında karar kıldı. Bunun yanı sıra Netflix'teki Ortaya Karışık İlişkiler filminin de katalogdan kaldırılmasına karar verdi.

Acun Ilıcalı’nın kurmuş olduğu Exxen platformunun en çok izlenen yapımlarından Konuşanlar, geçtiğimiz hafta bir anda Türkiye’nin gündemine dönüşmüştü. Gazeteci Nihat Genç’in, programı yapan Hasan Can Kaya’nın program sırasında seyircilere küfür etmesine şikayetiyle başlayan tartışma sonucunda RTÜK, Konuşanlar hakkında “Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyaloglar” nedeniyle inceleme başlatmıştı.

İnsanların para vererek gönüllü bir şekilde izlediği ya da katıldığı programı inceleme altına alan RTÜK’ün bu inceleme sonucunda verdiği kararı açıklandı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı tarafından sosyal medyada paylaşılan karara göre Hasan Can’ın sarf ettiği sözler nedeniyle programın 44. bölümünün Exxen’den kaldırılmasına karar kılındı.

RTÜK, yalnızca Konuşanlar hakkında da karar vermedi:

Bunun yanı sıra RTÜK, bu hafta Türkiye’de en çok izlenen Netflix yapımlarından biri olan, cinsel içerik barındıran ve eşcinselliği de içeren Ortaya Karışık İlişkiler filmi hakkında da çarpıcı bir karara imza attı. RTÜK, filmin Netflix kataloğundan kaldırılmasına karar verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’deki uygulamalardaki demokratik yapının, Almanya, Fransa ve hatta İngiltere’de bile olmadığını ifade etmişti. Bununla birlikte dijital mecralarla ilgili “ücretli olsa bile denetimsiz olamaz” vurgusunu yapmıştı.