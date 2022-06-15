Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye Hava Yolları' Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, dün yaptığı ve epey tartışma yaratan 'Türkiye Hava Yolları' ifadesiyle ilgili olarak Turkish Airlines'ın Türk Hava Yolları olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası alanda Türkçeleştirme çalışmaları kapsamında yeni bir duyuru paylaşmıştı. Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın uçaklarının gövdesinde artık ‘Türkiye Hava Yolları’ ifadesinin yer alacağını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı’nın ‘Türk Hava Yolları’ yerine ‘Türkiye Hava Yolları’ ifadesini kullanması, kamuoyunda tartışma başlatmıştı. Açıklamadan birkaç saat sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, tepkilere karşı Türkiye ve Türk çevirilerinin olduğu gibi çevrileceği açıklamasında bulunmuştu. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni bir açıklama geldi.

Turkish Airlines, Türk Hava Yolları olacak:

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın uluslararası alanda değişecek adı hakkında şu açıklamada bulundu:

“Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da uçuşlarını Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.”