Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın uluslararası görünümünde önemli bir değişikliği duyurdu. Erdoğan, uçak gövdesindeki marka isminin 'Türkiye Hava Yolları' olacağını açıkladı.

Türkiye’nin uluslararası alanda resmi adını Turkey’den Türkiye’ye değiştirmesi çabaları geçtiğimiz günlerde resmen tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün önemli bir açıklama daha geldi. Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın da uluslararası arenadaki görünümünün değişeceğini paylaştı.

Uçak gövdelerinde ‘Turkish Airlines’ ifadelerine yer veren Türk Hava Yolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasına göre gövdesindeki yazıyı değiştirecek. Buna göre Türk Hava Yolları bünyesindeki uçaklar, çok yakın zamanda gövdelerinde ‘Türkiye Hava Yolları’ ifadelerini taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması:

“Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören esnasında THY uçaklarındaki değişikliğin yanı sıra fiber internet ve Türksat 5 uyduları hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türksat 6A’yı da 2023’ün ortasında fırlatacaklarını paylaştı.