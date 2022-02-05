Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan COVID-19'a Yakalandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan COVID-19'a Yakalandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan COVID-19'a Yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 virüsüne yakalandığını açıkladı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları testlerin pozitif olduğunu belirten Erdoğan, durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip COVID-19 virüsüne yakalandığını açıkladı. 

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte bugün hafif belirtiler göstermesinin ardından hem kendisinin hem de eşi Emine Erdoğan’ın PCR testi yaptırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikisinin de test sonucunun pozitif çıktığını ifade etti. 

"Dualarınızı bekliyoruz"

Yaptığı açıklamada tüm dünyada dominant COVID-19 mutasyonu olan Omicron varyantı olduğunu öğrendiği hastalığı hafif geçirmekte olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalara devam edeceğini belirterek “Dualarınızı bekliyoruz.” şeklinde kaydetti. 

Kaynak : https://twitter.com/rterdogan/status/1489935616997568512?s=21
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