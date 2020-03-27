Cumhurbaşkanı’ndan Yeni Koronavirüs Tedbir Paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Yeni tedbir paketi kapsamında birçok önlem duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sürekli olarak açıklanan verilere göre koronavirüs vaka sayısı gün geçtikçe ülkemizde artış gösterdi. Bugün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan öneri kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmesi sonrası Erdoğan açıklama yapacağını bildirmişti. Açıklama biraz önce gerçekleşti.

Yeni önlemler açıklandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamada en dikkat çeken önlemse artık şehirler arası seyahatlerin valilik izniyle gerçekleşeceği oldu. Gelin açıklamanın detaylarına yakından bakalım.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan biz devlet olarak her türlü tedbiri alacağız, bir yandan vatandaşlarımızın her biri kendi tedbirlerini alacak. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla COVID-19 hastalığıyla mücadelemizi milletimizle kararlılıkla sürdürüyoruz. Birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar güçlü çıkarız" ifadelerini kullandı.

Sözlerine "Aziz milletim, Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Son 17 yılda ekonomisini ve üretim altyapısını güçlendiren Türkiye, pek çok konuda kendi kendine yeterli olabilmesinin avantajlarını yaşıyor" şeklinde devam eden Cumhurbaşkanı, canlı yayındaki açıklamaları esnasında "Hamd olsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Hastalıkla mücadelede önem taşıyan maske, test kiti, eldiven gibi gereçleri kendimiz üretebildiğimiz için bunlar konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler:

Açıklamasına "Aziz milletim, bugün Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık" şeklinde başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlemleri şöyle sıraladı: