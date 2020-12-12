Cyberpunk 2077'de Atatürk'e Hakarete Dönen Çeviri Hatası

Cyberpunk 2077'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü sözü "İstikbal Göklerdedir"in bir çeviri hatası sonucunda oyunda çok yanlış bir şekilde yer aldığı görüldü. Yaşanan bu hatanın ardından çeviri firmasından bir özür açıklaması geldi.

Cyberpunk 2077, çıktığı ilk andan itibaren tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılaştı. Çok uzun süredir beklenen ve rekorlar kıran bir oyun olmasına rağmen pek çok hata sebebiyle eleştiriliyor. Bu eleştiriler genel olarak oyunun içerisinde yer alan mekanik sorunlar olurken, bazen çevirilerde de büyük hatalar yaşanabiliyor.

Cyberpunk 2077'nin Türkçe çevirisini yapan 23 Studios, oyunun içinde yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü sözü "İstikbal Göklerdedir"de çok büyük bir hata yaptı. Türk Twitch yayıncısı Tuğkan Gönültaş'ın ortaya çıkardığı çeviri hatasına göre, Elektropunk grubunun bir ismi olan "İstikbal Gö*lerdedir" ifadesinin yer aldığı görüldü. Ayrıca bu grubun görselinin de Atatürk'ün bir fotoğrafıyla fazlasıyla benzerlik taşıdığı görülüyor.

Çeviri firması 23 Studios'tan bir açıklama geldi

Oyunun İngilizce versiyonunda "Perilious Futur" isminin yer aldığını görüyoruz. Yani bu hatanın CD Projekt RED'den değil, doğrudan çeviri firmasından yapıldığı anlaşılıyor. 23 Studios, Instagram hesabından ise şu açıklamaları yaptı:

"Sevgili oyunseverler, Cyberpunk 2077'de yer alan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret olarak algılanan çevirinin düzeltilmesi için diğer çeşitli hata düzeltmelerinin de olduğu bir yama zaten hazırlanmıştı. Bu yama yayına girdiğinde metin oyundan kaldırılacaktır. Gözümüzden kaçan bu hata için herkesten özür diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CD Projekt RED'den bir açıklama bekleniyor

Sorun her ne kadar çeviri kaynaklıymış gibi görünse de ülkemizin milli değerlerini etkileyen bu büyük hata konusunda Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi ve yayıncısı CD Projekt RED'in de bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ayrıca en yakın zamanda gelecek güncellemeyle bu kabul edilemez hatanın giderilmesini bekliyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz.