Edgerunners Malikanesi Mod ile Cyberpunk 2077’ye Eklendi

Cyberpunk 2077'nin sevilen Netflix dizisi Edgerunners'ın devasa malikanesi, mod ile Cyberpunk 2077'ye eklendi.

Her ne kadar çıkışına kadar en büyük heyecan trenlerinden birini yaratmış, çıkışında tonla bug’a sahip olmuş ve oyunculardan çok kötü geri dönüşler almış olsa da Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in pes etmemesi ve oyunu sürekli güncelleyerek oyuncuların mağdurluklarını gidermesiyle hâlâ çok kaliteli bir oyun.

Hatta Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde anlık oyuncu sayısı 100.000’i aşmayı bile başarmıştı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de oyunun mod yapmaya doymayan oyuncu topluluğu. Bu yazımıza konu olan Cyberpunk modu, orijinal çizgi romanından geliyor.

Cyberpunk 2077: Edgerunners çizgiromanındaki malikane, Cyberpunk 2077’de

Eğer bilmiyorsanız Cyberpunk, oyunundan çok daha önceden beri var olan fantastik bir evren. Bu evrenin daha önce çizgi romanları ve masa oyunları piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Netflix’te yeni bir dizisi başladı. Bir modcu, Cyberpunk 2077: Edgerunners dizisindeki bir yapıyı oyuna taşıdı.

Edgerunners dizisinde yer alan devasa malikane, oyunda V’nin güvenli ev olarak satın alıp kullanabileceği bir yapı olarak eklenmiş. Modda dediğine göre ‘V’s Mansion’ adı verilen bu güvenli evde yeni oturma, uyuma, gardırop ve duş mekanikleri bulunuyor.

Ancak malikaneyi almak pek de kolay değil zira V’s Mansion yapısını satın almak için 150.000 oyun içi paraya sahip olmanız gerekiyor. Tabii bu fiyat sokak krediniz 30’un altındaysa geçerli, eğer 30’un üstündeyse bu fiyat yarı yarıya düşüyor.

Ayrıca modu oyuna ekleyebilmek için Cyber Engine Tweaks modunun son sürümüne sahip olmanız lazım. Modu edinmek için bu bağlantıya tıklayarak mod sayfasına ulaşabilirsiniz.