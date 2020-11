Cyberpunk 2077, 175 Saatlik Oynanışla Bitirilemedi

Bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077'nin oynanış süresiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Stüdyonun test oyuncusu, Cyberpunk'ı 175 saat boyunca oynadığını ve henüz bitirmeye bile yaklaşamadığını söyledi.

İki ay önce sizlere aktardığımız bir haberimizde, Cyberpunk 2077'nin ana hikâyesinin The Witcher 3'ten kısa olacağından bahsetmiştik. Oyunun geliştiricileri, bunun sebebinin The Witcher 3'ün çok az oyuncu tarafından tamamen bitirilmiş olmasından kaynaklı olduğunu söylemişti.

Görünüşe göre CD PROJEKT RED'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 de bir hayli uzun olacak. Stüdyonun bünyesinde bulunan test oyuncusu Lukasz Babiel, Cyberpunk 2077'yi 175 saattir oynadığını ve hâlâ bitirmeye yaklaşamadığını söyledi.

175 saatlik oynanış süresiyle Cyberpunk 2077 bitmedi

Babiel, Twitter hesabından "Nasıl başladı / nasıl devam ediyor" temalı bir paylaşımda bulundu. İki adet görselin yer aldığı Tweette Babiel'in gezgin olarak 175 saat 43 dakika boyunca oyunu oynadığı görülüyor.

Babiel, bu 175 saatlik sürenin oyunun tamamlanma süresi olup olmadığı yönündeki soruya ise "Pek sayılmaz. Bu, zor seviye oynadığım yavaş tempolu oyunlarımdan bir tanesi" diyerek cevap verdi. Babiel, alışılanın aksine gizlilik odaklı oynadığını, her şeyi topladığını ve oyunun sunduğu tüm özellikleri kullandığını da dile getirdi.

Babiel'in oyunla ilgili belirttiği bir diğer şey de zorluğunun her an değiştirebilir olduğuydu. The Gamer'da yer alan haberde The Witcher 3'ün de benzer bir oynanış süresi sunduğu ve DLC'ler ile birlikte bu sürenin arttırıldığı ifade edildi. Cyberpunk 2077'de de benzer bir strateji güdülebilir.

Tabii CD PROJEKT RED'in yeni oyunun birden çok sonu olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla oyunu bir kere oynadıktan sonra bir kez daha baştan başlayıp tamamen farklı bir sona ulaşabileceksiniz. Ancak devasa oynanış süresini göz önüne aldığımızda çok fazla kişinin bunu deneyeceğini sanmıyoruz.