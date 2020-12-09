Son yılların belki de en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, yarın itibarıyla tüm dünyada yayınlanacak. Bazı kullanıcılar sistem gereksinimlerinden yakınırken çözüm NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun akış sistemi GeForce NOW'dan geldi. Oyun çıkış gününde GeForce NOW üzerinden oynanabilecek.

Son zamanlarda gerek sık sık paylaşılan fragmanlarıyla gerek ortaya çıkan yeni bilgilerle kendinden bir hayli bahsettiren Cyberpunk 2077 yarın hayranlarıyla buluşuyor. Yaklaşık 8 sene gibi bir süre önce duyurulan ve oyuncular tarafından "adında yazmışlar işte, 2077'de çıkacak" gibi eleştirilere de maruz kalan oyun için artık sorun çıkış tarihi değil, oyunun oynanabileceği bir platform oldu.

Bilindiği üzere en güçlü ekran kartları bile Cyberpunk 2077'yi en yüksek özelliklerde oynatırken oyuncuların vazgeçilmezi 'saniyede 60 kare' oynatmaya yetmedi. Bu da birçok oyuncunun aklına "RTX 3090 bile 60 FPS ile Cyberpunk 2077 oynatamıyorsa ben niye boşa para vereyim ki" sorusunu getirdi ancak NVIDIA, bu kadar para veremeyecek olan kullanıcılarını da unutmayarak çok ciddi bir girişimde bulundu. Oyun, çıkış gününde GeForce NOW'da oynanabilecek.

Cyberpunk 2077, 'çıkış gününde' NVIDIA GeForce NOW'da olacak

Habere girip aslında bunun neden bu kadar iyi bir gelişme olmadığını anlamayanlar veya daha önce GeForce NOW'ı duymayanlar için kısaca özetlemekte fayda var: Bilgisayarınızın özellikleri düşük olsa da yalnızca internet üzerinden oyunu size yayınlayan ve bu sayede en son çıkan oyunları bile internet hızınıza göre kaliteli bir şekilde oynamanızı sağlayan bu akış hizmeti, sistemlerin özellik kısıtlamalarını da ortadan kaldırıyor. Daha da kolay anlatmamız gerekirse oyunu YouTube'dan izliyorsunuz ama aslında siz oynuyorsunuz.

Sisteminiz kötüyse Cyberpunk 2077'yi nasıl oynarsınız?

Kafaları daha da fazla karıştırmadan oyunu oynamak için sahip olmanız gereken şeylerden de bahsetmekte fayda var. Öncelikle GoG, Epic Games veya Steam üzerinden Cyberpunk 2077'yi satın almanız gerekiyor. Bunun ardından da Windows veya Mac bir bilgisayar, NVIDIA Shield, Chromebook, Android veya Safari üzerinden oyunu oynayabilirsiniz. Tabii oyunu oynamak için en az 15 Mbps'lik bir indirme hızına ihtiyaç duyduğunuzu da belirtelim.

25 Mbps'lik bir internetiniz olduğu durumda oyunun GeForce NOW üzerindeki en yüksek çözünürlüğünde, 1080p'de, oynayabilirsiniz. Çözünürlük düşük olsa da ayarları daha da yükseltmek istediğiniz takdirde RTX seçeneğini açabileceğinizi belirtelim.

NVIDIA GeForce NOW'ın fiyatı ne?

Tabii ki böyle bir hizmetin belirli bir ücreti de bulunuyor. Aslına bakarsanız ücretsiz bir sürüm de mevcut ancak özellikle Cyberpunk 2077'nin çıkışıyla birlikte pek de kullanılabilir olacağını düşünmüyoruz. İsterseniz detaylara geçelim:

NVIDIA GeForce NOW abonelikleri:

Ücretsiz: Standart erişim – 1 saatlik oturum sınırı

Founders (5,49 euro): Öncelikli erişim – Uzatılmış oturum sınırı – RTX özelliği

NVIDIA GeForce NOW sistem gereksinimleri:

macOS:

macOS 10.10 veya daha güncel işletim sistemi

720p 60 FPS oyun için 15 Mbps / 1080p 60 FPS oyun için 25 Mbps

Desteklenen donanımlar:

iMac 20 inç 2009 Sonu veya daha yeni

iMac 21,5 inç 2009 Sonu veya daha yeni

iMac 27 inç 2012 Sonu veya daha yeni

MacBook 2008 veya daha yeni

MacBook Retina 2017 Ortası veya daha yeni

MacBook Air 11 inç 2015 Başı veya daha yeni

MacBook Air 13 inç 2008 Sonu veya daha yeni

MacBook Pro 13 inç 2015 Başı veya daha yeni

MacBook Pro 15 inç 2008 Sonu veya daha yeni

MacBook Pro 17 inç 2009 veya daha yeni

Mac Pro 2013 Sonu veya daha yeni

Windows: