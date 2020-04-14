Cyberpunk 2077, Önemli Bir Adımı Geride Bıraktı

Oyun dünyasının en merak edilen oyunlarından Cyberpunk 2077, son gelen açıklamaya göre geliştirme aşamasında çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. CD PROJEKT RED Başkanı, oyunun dünya çapında eleştirmenler tarafından incelendiğini söyledi.

Oyun dünyası, geçtiğimiz yıldan bugüne kadar Cyberpunk 2077 hakkında konuşmaya devam ediyor. The Witcher serisiyle muhteşem bir çıkış yakalayan CD PROJEKT RED’in yeni projesi, bu kez bambaşka bir dünyayı bizlere anlatmak üzere geliştiriliyor.

Oyuncuların ve meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Cyberpunk 2077, her şey yolunda gitmiş olsaydı bu ay çıkmış olacaktı ancak geliştirici şirket, oyunda karşılaştığı hataları gidermek ve testler yapmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek oyunun çıkış tarihini 17 Eylül’e ertelemişti. İşte bugün yapılan açıklamada şirketin geliştirme sürecinde çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktığı açıklandı.

Cyberpunk 2077, birçok eleştirmen tarafından incelendi:

Cyberpunk 2077’nin ilerleyişi hakkında yeni bir yazı yayınlayan CD PROJEKT RED Başkanı Adam Badowski, oyunun şu ana kadar dünya üzerindeki çoğu eleştirmen tarafından incelenmiş olduğunu söyledi. Bu olumlu açıklamaya rağmen Badowski, oyunun aldığı ortalama puanı paylaşmadı.

CD PROJEKT RED, Cyberpunk 2077'yi ilk olarak 11 Mart tarihinde eleştirmenlere göndermişti. Yani geçtiğimiz 5 hafta içinde oyunu eline alan dünya çapında birçok eleştirmen, oyunu inceleyerek puanladı. Eleştirmenlerin yorumlarını henüz bilmiyor olsak da Adam Badowski, bizi en azından oyunun zamanında çıkacağı konusunda daha iyi hissettirmeyi başardı.

CD PROJEKT RED Başkanı Adam Badowski, yaptığı açıklamada aynı zamanda oyunun koronavirüs salgınından etkilenip etkilenmediği konusuna da değindi. Adam, salgına rağmen ekibin hataları gidermeye ve testler yapmaya devam ettiğini, Cyberpunk 2077’nin her geçen gün çok daha iyi görünmeye başladığını söyledi.

Herkesin meraklı gözlerle yolunu gözlediği Cyberpunk 2077, 17 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Google Stadia ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Oyunun yeni nesil konsollarda da destekleneceği, geliştirici şirket tarafından geçtiğimiz haftalarda doğrulanmıştı.