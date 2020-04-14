Işın İzlemeli Minecraft’ın Açık Beta Sürümü Bu Hafta Geliyor

Geçtiğimiz aylarda ışın izleme teknolojisi desteğine kavuşacağı açıklanan Minecraft’ın RTX destekli sürümü bu hafta geliyor. Oyun, Xbox Insider üzerinden açık beta sürecine giriyor.

İlk olarak 2009 yılında karşımıza çıkan ve 2011 yılında tam sürüm olarak piyasaya sürülen Minecraft, geçen yıllara rağmen hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Minecraft, oyun içerisinde her şeyi yapmanıza imkân tanıdığı için bugünkü popülerliğine ulaşmış durumda.

Minecraft, bugüne kadar her anlamda değişiklik yaşasa da grafik anlamında çok az gelişim gösterdi. Oyundaki dokular ve kaplamalar yenilenirken bir oyundan beklenilen detaylı gölgelendirme ve ışık hiçbir zaman Minecraft’ın bir parçası olmadı. Yine de bunu sağlamak isteyen birçok mod geliştiricisi, ‘shader (gölgelendirici)’ ismi verilen modlar geliştirdi.

RTX’li Minecraft bu hafta çıkıyor:

Geçtiğimiz aylarda Minecraft ve oyuncuları için çok önemli bir gelişme yaşandı. NVIDIA’nın RTX ekran kartlarında sunduğu 'ışın izleme teknolojisinin' artık Minecraft desteğine de sahip olacağı açıklandı. Bugüne kadar ışın izleme teknolojisinden yararlanan Minecraft’tan sınırlı sayıda görsel almış olsak da önümüzdeki perşembe günü bu durum değişiyor zira RTX destekli Minecraft, perşembe günü açık beta sürecine giriyor.

Minecraft’ın RTX desteği, 16 Nisan 2020 Perşembe günü Xbox Insider (PC'de) üzerinden açık betaya geçiş yapacak. Minecraft’a yepyeni bir tat katacak olan ücretsiz ışın izleme teknolojisi güncellemesi, oyuna gerçekçi gölgeler, yansımalar, ışıklandırmalar ve çok daha fazlasını katacak.

Tabii Minecraft’ı ışın izleme teknolojisiyle oynamak istiyorsanız tek bir şeye sahip olmalısınız o da NVIDIA RTX ekran kartı. Bu ekran kartlarıyla birlikte Pascal 10 serisi ve Turing 16 serisi gibi bazı DXR destekleyen ekran kartları da Minecraft’ı ışın izleme teknolojisiyle oynatabilecek.

Minecraft’ın yeni açık betası ilk başlarda sınırlı çok oyunculu desteğe sahip olacak. Bu kapsamda açık betayı kullanan kişiler yalnızca diğer açık beta oyuncularıyla oynayabilecek. RTX’li Minecraft ve normal Minecraft oyuncuları, ancak bu yılın ilerleyen zamanlarında beraber oyun oynayabilecekler.

RTX’li Minecraft açık betası, Minecraft Marketplace üzerinden indirilebilecek 6 özel dünyaya ev sahipliği yapacak. Minecraft’ın en iyi yaratıcı toplulukları tarafından hazırlanan bu dünyalar, oyunda bulunacak ışın izleme teknolojisini en üst düzeyde deneyimlemenizi sağlayacak.