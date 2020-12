Cyberpunk 2077'de Yapılmış 10 Başarılı Gönderme

Cyberpunk 2077 sonunda çıktı, ancak oyundan çok hatalarını konuştuk. Eğer her şey yolunda gitseydi, bu listede yer alan birbirinden Fakat Cyberpunk 2077’nin çıkışı, oyundaki hatalar ve kötü konsol optimizasyonu nedeniyle epey bir sorunlu oldu. Her ne kadar oyun şu an hatalarıyla gündeme gelse de oyunda birçok ilginç easter egg de keşfedildi. Bu içeriğimizde ilginç Cyberpunk 2077 sürpriz yumurtalarına yakından bakıyoruz.

CD PROJEKT RED’in ve oyun dünyasının yeni göz bebeği Cyberpunk 2077, oyunun muhteşem atmosferinden ziyade, içerdiği hatalar ve kötü optimizasyon sorunu ile gündem oldu. Bu kadar uzun süredir ertelemeler ile oyuncuların sabrını taşıran oyun, şu an ise hatalar ile sabırları zorluyor. Fakat oyunun çıkışının ikinci gününden itibaren gelen yamalar ile hatalar gittikçe azalmaya başladı. Cyberpunk 2077, içerdiği hatalarının yanı sıra oldukça değişik atmosfere sahip devasa bir oyun. Durum böyle olunca birçok easter egg, Cyberpunk 2077 dünyasında karşımıza çıkıyor. Hazırsanız hep beraber Cyberpunk 2077 dünyasına yerleştirilen bu ilginç sürpriz yumurtalara yakından bir göz atalım. Hideo Kojima zaman yolculuğuyla 2077’yi ziyaret ediyor: Oyun dünyasının en tanınan isimlerinden olan Hideo Kojima, aynı zamanda en vazgeçilmez easter egg konularından biri. Cyberpunk 2077’nin henüz başlarında The Heist görevinde karşımıza çıkıyor. Jackie ile birlikte görevdeki otele girdiğinizde odanıza çıkmayı veya etrafa bakınmayı seçebiliyorsunuz. Etrafa bakınmayı seçtiğinizde otelin lobisinde oturan Hideo Kojima karşımıza çıkıyor. Kojima’nın 2077’deki ismi ise Oshima... Kojima’nın Death Stranding ve BB fikrini nereden aldığı ortaya çıkıyor: Death Stranding garip bir oyun. Hideo Kojima’nın böyle garip bir oyun için fikirleri nereden edindiğini merak ediyorsanız, cevap çok da uzakta değil. Bir önceki sürpriz yumurtada karşımıza çıkan Kojima, büyük ihtimalle oyunun fikrini bu evrenden almış. Ana görev olan The Hunt görevine devam ederken girdiğimiz polis laboratuvarında Death Standing oyununun ünlü Portal Bebeği olan BB ile karşılaşıyoruz. Portal oyunundaki Glados, Cyberpunk 2077’de de peşimizi bırakmıyor: Portal oyunlarında karşımıza çıkan ve bizi öldürmeye çalışan yapay zekâ Glados, Cyberpunk 2077’de de peşimize düşüyor. Programlarından sapan yapay zekâ taksileri avladığımız ana görevde karşılaştığımız Glados’u fiziksel olarak görmüyor ama sesini duyuyoruz. Görev sırasınca bizimle konuşan Glados, bizden ne kadar nefret ettiğini ve bizi öldürmek istediğini defalarca tekrarlıyor. The Office dizisi büyük ihtimalle 2077’de yeniden popüler oluyor: Eğer The Office hayranıysanız, dizinin internette dolaşan en ünlü kliplerinden Dunder Mifflin çalışanı bir Japon’un ABD’ye geliş hikâyesini anlattığı bölümü biliyorsunuzdur. Bu referansta da tam olarak bu Japon karaktere ve olaya gönderme yapılıyor. Big in Japan yan görevinde bir Japon karakteri bir çetenin elinden kurtarıyoruz. Görev bittiğinde görevi veren kişiye “Bu adam kim?” diye sorarsanız, Surgeon lakaplı Japon karakter hikâyesini anlatmaya başlıyor. Tesadüftür ki Japonya’da “yanlışlıkla” bir mafya patronunu öldürdükten sonra ABD’ye kaçan abimizin hikâyesi, The Office dizisinde de aynı. Hatta kurduğu cümleler bile büyük oranda benzerlik gösteriyor. İLGİLİ HABER Cyberpunk 2077'de Gülümseten The Office Göndermesi Half-Life 3, 2077 yılında çıkabilir: Oyunların vazgeçemediği bir diğer easter egg malzemesi ise şüphesiz Half-Life serisi olarak karşımıza çıkıyor. Ana görevlerden olan The Pickup sırasında denk geldiğimiz “No Life 3” isimli bir not, oyun dünyasının çıkış yapmayan en ünlü oyunu Half-Life 3’e göndermede bulunuyor. Bir miktar uzun bir metin içeren notta levye, sızdırılan Half-Life 3 haritası Arctic Circle ve okunduğunda kulağa Gordon Freeman gibi gelen isimler geçiyor. İLGİLİ HABER Half-Life 3 Ne Zaman Çıkacak? İşte Ortaya Atılan Her Teori Cezalandırıcı (Demolition Man) filminin ünlü “tuvalet deniz kabukları”: Eğer Portal oyununun referans vermek için eskidiğini düşünüyorsanız, Cyberpunk 2077 olayı bir adım daha geriye götürerek bizlere 1993 yapımı Sylvester Stallone’un başrolünde oynadığı Demolition Man isimli filmden bir easter egg gösteriyor. Filmde Stallone’un canlandırdığı baş karakterimiz John Spartan, donduralarak 2032 yılına gönderiliyor. John Spartan’ı 2032 yılında en çok zorlayan şeylerden biri de tuvaletlerin yanında bulunan ve ne işe yaradığı hâlâ bilinmeyen üç deniz kabuğu oluyor. Oyunda görüyoruz ki bu tasarım 2032 yılından 2077 yılına kadar devam etmiş. Unutulmaz bir distopya manga ve animesi Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell): Cyberpunk denilince ilk akla gelen yapımlardan olan Ghost in the Shell, birçok distopya temalı filmde ve oyunda kendine bir yer buluyor. Cyberpunk 2077’de de Judy Alvarez karakterini oyun içinde aradığımızda bir kabuğun içerisinde hayalet bulunan arama görseli bizleri karşılıyor. Ayrıca Judy’nin bir dövmesi Radiohead - Pyramid Song, bir diğer diğer dövmesi ise Red Hot Chili Peppers - Parallel Universe (Paralel Evren) şarkısından sözler içeriyor. Cyberpunk temalı bir yapımın olmazsa olmaz referansı: Blade Runner Cyberpunk temasının sinema dünyasındaki ilk ve en büyük temsilcilerinden olan Blade Runner da birçok yapımda kendine sıkça yer buluyor. Cyberpunk 2077’de Pacifica bölgesinde terk edilmiş ve çetelerce ele geçirilmiş bir otel bulunuyor. Bu otelin ismi ise direkt olarak Blade Runner filmindeki anti kahramanımız Replicant Roy Batty’nin soyadından alınmış. Ayrıca otelin isminin yanında bulunan bir origami kuş simgesi de bu direkt referansı destekler nitelikte. Blade Runner serisinde origami hayvanlar, sıkça tekrar eden bir metafor olarak karşımıza çıkıyor. İLGİLİ HABER Blade Runner Filmlerini Unutulmaz Kılan 10 Etkileyici Detay Ciri, Cyberpunk 2077 evreninde de popüler: Cyberpunk 2077’de, The Witcher 3 sürpriz yumurtalarının yer alması herkes tarafından bekleniyordu. Oyunda bulunan büyüklü küçüklü birçok The Witcher göndermelerinin en dikkat çekenlerinden biri Ciri’nin kapakta yer aldığı bir dergi oluyor. Bildiğiniz üzere The Witcher 3’te Ciri, gerçekten de Cyberpunk 2077 distopyasına seyahat etmişti. Oyuna başladığınızda Şirket yolunu seçerseniz, masanızda bulunan çekmeceyi açtığınızda üzerinde The Witcher 3: Wild Hunt’ın ve Ciri’nin kapakta yer aldığı bir Retro Gaming dergisi bulabilirsiniz. İLGİLİ HABER The Witcher 4 Geliyor mu? Olası Çıkış Tarihi ve Hikâyesi Hakkında Tüm Detaylar Drake’in Hotline Bling klibi 2077’de hâlâ izleniyor: Cyberpunk 2077’de şu ana kadar ortaya çıkan son ilginç easter egg ise fotoğraf modunda bizleri karşılıyor. Fotoğraf modunda bulunan pozların arasında internetin ve meme’lerin bel kemiği hâline gelen Drake pozları bulunuyor. Drake’in Hotline Bling klibine ait olan bu pozların yanı sıra ünlü manga ve anime serisi Sailor Moon’a özel pozlar da bulunuyor. İLGİLİ HABER Cyberpunk 2077'de Gülmekten Kırıp Geçiren Hatalar Her ne kadar içerdiği hatalar can sıksa da Cyberpunk 2077, devasa dünyasına birçok ilginç ve eğlenceli easter egg yerleştirmeyi başarıyor. En çok hoşunuza giden easter egg hangisi oldu? Sizler de kendi bulduğunuz ilginç sürpriz yumurtaları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

