Cyberpunk 2077'de Gülmekten Kırıp Geçiren Hatalar

Bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077, gündemden düşmüyor. Ancak oyunun gündemden düşmemesinin sebebi, ne yazık ki devasa açık dünyası veya oynanış mekaniğindeki çeşitlilikler değil barındırdığı hatalar oldu.

CD PROJEKT RED'in uzun süredir üstünde çalıştığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde oyuncularla buluştu. Birçok kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen oyun, daha çok barındırdığı hatalarla gündeme geldi ve gelmeye de devam ediyor.

PC, PlayStation 4 ve Xbox için çıkan PlayStation 5 ve Xbox Series X / Seresi S'te de geriye dönük uyumluluk sayesinde oynanabilen oyun, özellikle konsol tarafında oyuncularına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Ancak bazı bu hatalara sinirlenmeyi bırakan bazı oyuncular, hataların "keyfini çıkarmaya" başladı.

Cyberpunk 2077 için başlatılan #Cyberbug2077 etiketi

Çeşitli çökmeler ve hatalarla karşılaşan oyuncular, bu hatalara sinirlenme aşamasını geçtikten sonra bunlarla eğlenmeye bile başladılar. Oyuncular, Cyberpunk 2077'de karşılaştıkları bu hataları #Cyberbug2077 etiketiyle birlikte sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladılar.

2012 yılında duyurulan, yıllardır üstünde çalışılan ve bu yıl içerisinde de birçok kez ertelenen oyunun bu kadar hatalı ve hatta konsollarda neredeyse oynanamaz durumda olmasında kimin suçlanacağı da biraz kafaları karıştırabiliyor aslında.

Oyun için 60 dolar veren, Türkiye'de PC sürümü için 249 TL, PlayStation sürümü için 459 TL veren oyuncuların bu hatalar ve çökmelerden şikâyet etme hakkı sonuna kadar bulunuyor. Ancak CD PROJEKT RED çalışanlarının da oyunu yetiştirmek için oldukça ağır şekilde çalıştığı da ortaya çıktı. Peki, oyuncular kimi suçlamalı?

Burada suçlanabilecek iki cephe bulunuyor: geliştirici stüdyonun karar merciindeki yöneticiler ve stüdyoya oyunu çıkarması için baskı yapan "toksik" hayranlar. Stüdyo, oyunun bitiş tarihi için daha doğru bir takvim çıkarsa ya da bazı hayranlar oyunun çıkışı için stüdyoya baskı yapmasa belki biraz daha geç çıkacaktı ancak bu tür mağduriyetler yaşanmayacaktı.

Tabii sonuç olarak oyun hatalarıyla birlikte çıktı ve bizlere de en azından bu hatalarla eğlenmek kalıyor. İşte #Cyberbug2077 etiketiyle paylaşılan komik hatalar: