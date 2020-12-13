Cyberpunk 2077'de Gülümseten The Office Göndermesi

Popüler kültürde yer alan neredeyse her önemli şeye bir gönderme yapan Cyberpunk 2077'de bir başka sürpriz yumurta daha keşfedildi. Oyunun yan görevlerinden birinin sonunda The Office dizisine gönderme yapıldığı görüldü.

Uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077 sonunda çıktı ve çıkar çıkmaz da en çok oynanan oyunlar arasına adını yazdırdı. Oyunun yapımcısı olan CD PROJEKT RED, oyunda bulabildiği her boşluğa bir gönderme yerleştirdi.

Oyuncular da oyunda ilerledikçe bu sürpriz yumurtaları keşfediyor. Bunlardan en sonuncusu ise bir komedi efsanesi olan The Office dizisine bir gönderme içeriyor. Bu gönderme dizinin Amerikan versiyonunu takip edenlerin gözünden kaçmıyor.

Meşhur sahneye gönderme

Night City sokaklarında gezerken bu defa karşımıza The Office dizisinin bir sahnesi çıktı. Reddit'te Racketygecko adlı kullanıcı tarafından keşfedilen bu sürpriz yumurtada, bir görev sonrası konuşmanın dizideki diyalog adım adım takip ettiği belirtildi.

Big Japan adlı yan görev tamamlandıktan sonra V'nin yükünün ne olduğu ortaya çıkıyor. Aslında bir insan taşıyan V, bu kişiyi Dennis'e götürüyor. Dennis'in ise bir cerrah olan Haruyoshi'yi beklediğini öğreniyoruz.

Görevden sonra ortalıkta takılıp neden bu kişinin kurtarılması gerektiğine dair diyalogları dinlersek, Haruyoshi bizlere kazara Tyger Claw patronunu ameliyatta öldürdüğünü ve ardından Amerika'ya geldiğini söylüyor. Buradaki diyalog, ufak farklar dışında dizinin 6. sezonundaki Happy Hour bölümündeki konuşmanın aynısı.

Cyberpunk 2077 göndermelere doymuyor

CDPR, oyuna pek çok gönderme yerleştirmişti. Bunlar arasında Half-Life 3 şakası gibi çeşitli dikkat çekici espiriler de yerleştirilmişti. Yayınlanır yayınlanmaz en başarılı çıkış yapan tek oyunculu oyun olmayı başaran Cyberpunk 2077, Steam'de aynı anda en çok oyuncunun oynadığı tek oyunculu yapım olmayı da başarmıştı.