Mark Zuckerberg: San Andreas, Quest 2’ye Geliyor

Facebook’un Reality Labs departmanının canlı yayınında Oculus Quest 2’ye gelecek oyunlardan bahseden Mark Zuckerberg, yenilenmiş versiyonuyla gündemde olan GTA San Andreas’ın da bu platforma geleceğini duyurdu. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Bir sosyal medya şirketi değil de tam anlamıyla bir teknoloji devi olduğunu her yıl biraz daha vurgulayan Facebook, az önce bomba gibi bir duyuruyla özellikle oyuncuları heyecanlandırdı. Canlı yayında sanal gerçeklik gelişmelerinden bahseden şirket, kült mertebesindeki bir oyunun Quest 2’ye geleceğinden bahsetti.

Az önce Facebook üzerinden yapılan Facebook Connect yayınında sanal gerçeklik adına birçok gelişmeden söz eden Mark Zuckerberg, oyun ve iş gibi farklı alanlara yönelik yazılımlardan söz etti. Oculus Quest 2’ye gelecek oyunları sıralarken sürpriz moduna geçen Zuckerberg, GTA San Andreas’ın da platforma geleceğini müjdeledi.

Bu sefer CJ'in gözünden oynayacağız

Facebook Reality Labs sayfasında bu akşam gerçekleştirilen canlı etkinlik, özellikle sanal gerçeklik alanına meraklı kişiler için oldukça heyecan verici geçti. İş ortamını eve taşıyacak sanal gerçeklik ürünlerinin yanı sıra yine bu teknolojiyle çalışacak spor simülasyonlarından ve oyunlardan da söz edildi. Duyurulan oyunların arasında, son günlerde yenilenmiş haliyle oyuncuların gündemine oturan GTA San Andreas da vardı.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ın gelişi, oyunun 3D evrenine dahil ilk 3 oyununun yenilenerek birleştirildiği bir oyun sıfatlarıyla aylar önce ortaya çıkmıştı. Oyun içi görüntülere sahip resmî fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanan oyun, şimdi de Facebook’un sanal gerçeklik headset’i Quest 2 ile gündeme geldi. Daha doğrusu, sadece San Andreas oyununun platforma geleceği duyuruldu. Duyuruyu bizzat yapan Mark Zuckerberg, GTA San Andreas’ın oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri olduğunu ve bu proje için yıllardır çalıştıklarını ifade etti.

Yepyeni bir bakış açısıyla oynama şansına sahip olacağımız GTA San Andreas’tan kasıt ‘remastered’ versiyon muydu, yoksa orijinal versiyon muydu bilemiyoruz. Zira oyunun GTA San Andreas olması dışında pek de açıklayıcı bir ifade kullanılmadı. Ancak yenilenmiş üçlemenin çıkışına günler varken Quest 2 için eski grafiklere sahip, ama sanal gerçeklik teknolojisiyle oynanabilen bir oyun çıkarılacağını hiç sanmıyoruz. Yenilenmiş grafiklere sahip olacağını düşündüğümüz bu FPS bakış açılı GTA oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.