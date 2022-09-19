Cyberpunk 2077'nin Oyuncu Sayısına Anime Artışı

İlk çıktığı dönemde pek de beklentileri karşılayamamış olsa da, sonradan oldukça iyi toparlayan Cyberpunk 2077, yeni Netflix dizisi ve yeni yayınlanan yama ile birlikte oyuncu sayısını artırmayı başardı.

CD Projekt Red’in uzun süre beklenen yapımı Cyberpunk 2077 piyasaya çıkalı epey zaman geçmiş olsa da, yeni güncellemeler ve oyunla ilgili yeni içeriklerin ortaya çıkmasıyla popülaritesini korumayı başarıyor. Yakın zamanda yayınlanan Cyberpunk: Edgerunners adlı Netflix dizisi de oyunun aktif oyuncu sayısını arttırmayı sağladı.

Birkaç gün önce, SteamDB’de anlık Cyberpunk 2077 oyuncularının sayısı 37 bini aşarak rekor kırmıştı. Ağustos ayında kırılan bir önceki rekor ise 16 bin idi. Yeni bir rekor kıran yapım, bu ay ise 68 bin aktif kullanıcıyı aşmayı başardı.

Cyberpunk 2077’ye Netflix desteği

Kill la Kill gibi başarılı animelere de imza atmış olan Studio Trigger ile Netflix işbirliğinin sonucu olan Cyberpunk 2077: Edgerunners, oyunun evreninde yer alan Night City’de geçiyor. Oyundaki karakterleri bu yapımda göremesek de etkileyici bir hikaye ile karşı karşıyayız. Arcane ile “iyi oyun dizisi” yapmayı başaran Netflix, bu sefer çıtayı daha da yukarı çıkarmış.

Animenin ve yeni güncellemenin yarattığı ilgiyi sadece Cyberpunk 2077 rekorları ile açıklamak da yeterli değil. Elden Ring ve FIFA 22 gibi büyük ilgi gören oyunların anlık oyuncu sayıları da bu rekorun ardında kalmıştı.

Elbette ki sadece bilgisayarda Cyberpunk 2077 oynayan kişi sayısına bakarak oyunun genel popülaritesini belirlemek sağlıklı değil ancak bilgisayar oyuncusu sayısının da önemli bir etmen olduğunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle son güncelleme sonrası gelen çeşitli düzeltmeler, oynanış geliştirmeleri ve ekstra özellikler oyunu daha da cazip hale getirdi.

CD Projekt Red şu anda ağırlıkla The Witcher 4 üzerinde çalışıyor.