CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin 2.21 kodlu güncellemesini yayımladı. Bu güncelleme ile oyuna NVIDIA DLSS 4 desteği geldi.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde GPU devi NVIDIA'nın DLSS 4 teknolojisini tanıttığından bahsetmiştik. Bu teknoloji, oyunlardaki görüntü kalitesini ciddi anlamda iyileştirmeye odaklanıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Video oyun dünyasının dev isimlerinden CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için "2.21" kodlu güncellemesini resmen yayımladı. Bu güncelleme ile Cyberpunk 2077, DLSS 4 desteğine kavuşmuş oldu.

Cyberpunk 2077'nin DLSS 4 desteği işte böyle görünecek

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere DLSS 4 desteğine sahip Cyberpunk 2077, DLSS 3.8 desteğine sahip olan versiyondan oldukça kaliteli görünecek.

DLSS 4 ile ilgili detaylar için:

Cyberpunk 2077'nin 2.21 kodlu güncellemesi, an itibarıyla tüm platformlar için yayımlanmış durumda. Eğer siz de destekleyen bir donanıma sahipseniz Cyberpunk 2077'yi hemen güncelleyin. Yaşadığınız deneyimi de bizimle paylaşmayı unutmayın.