NVIDIA, yapay zekâ görüntü iyileştirme teknolojisi DLSS'in yeni sürümü DLSS 4'ü tanıttı. Çok büyük yeniliklerle sunulacağı aktarılırken tüm RTX GPU'lara geleceği de eklendi.

NVIDIA’nın yapay zekâ yardımıyla oyunlardaki görüntü kalitesini arşa çıkaran Deep Learning Super Sampling ya da daha yaygın bilinen adıyla DLSS teknolojisi, günümüzde çok popülerdi. Bir süredir de şirketin DLSS’e getireceği yenilikler bekleniyordu.

Teknoloji devi, CES 2025’te yaptığı sunumda nihayet beklenen duyuruyu yaptı. Şirket RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4’ü resmen tanıttı. Yeni sürüm, önemli iyileştirmelerle geldi.

DLSS 4 ne gibi yenilikler sunuyor?

DLSS 4, yeni nöral görüntü oluşturma yetenekleriyle gelerek oyunlardaki görüntü deneyiminizi arşa çıkaracak. Sürüm, yeni “Çoklu Kare Oluşturma” ve geliştirilmiş süper çözünürlük özellikleri sunuyor, NVIDIA’nın buluttaki yapay zekâ süper bilgisayarı tarafından destekleniyor.

NVIDIA’nın açıklamalarına göre Çoklu Kare Oluşturma özelliği, geleneksek olarak oluşturulan kare başına 3 kareye kadar ek kare üretebilecek ve kare hızlarını 8 kata kadar artırabilme imkânına sahip olacak. Şirkete göre bu geliştirmeler, 4K 240 FPS’te tamamen ışın izlemeli oyunları mümkün kılacak kadar büyük bir iyileştirme.

Bunlar dışında yapay zekâ modellerinde DLSS 2’den bu yana en büyük iyileştirmenin yapıldığı da belirtilmiş. Işın yeniden yapılandırma, süper çözünürlük ve DLAA’nın hepsi artık ChatGPT ve Google Gemini gibi modellere güç veren aynı gelişmiş mimari tarafından destekleniyor. Şirket, böylece daha az gölgelenme ve hareket hâlindeki nesnelerde daha yüksek ayrıntı sunulabileceğini söylüyor. Yeni kare oluşturma modelinin, bir önceki nesilden %40 daha hızlıyken %30’dan daha az VRAM kullandığını da ekleyelim.

NVIDIA, ocak sonu gelecek RTX 50 serisiyle birlikte çıkış yapacak DLSS 4’ün ilk günden 75 oyun ve uygulamaya destekle geleceğini açıkladı. Bunlar arasında Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle ve Star Wars Outlaws gibi yapımlar var.

Son olarak şirket, Frame Warp ile gelen Reflex 2 teknolojisini de duyurdu. Bu teknolojinin, gecikmeyi %75 oranına kadar azaltabileceği ifade edildi.

Tüm RTX ekran kartlarına gelecek

DLSS 4’ün çok sevindirici bir haberle geldiğini de eklemeden geçmeyelim. NVIDIA’nın söylediğine göre yeni sürüm, tüm RTX GPU’lara gelecek. Bu, 2020’de üretimi durdurulan RTX 20 serisi ekran kartlarında bile görebileceğimiz anlamına geliyor.