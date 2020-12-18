Sony, Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan Kaldırdı

Sony, Cyberpunk 2077'yi çalıştırmayan PlayStation 4 sahipleri için yeni bir karar aldı. Tüm oyuncuları kapsayan bir geri ödeme formu oluşturan teknoloji devi, Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan da kaldırdı.

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Cyberpunk 2077'yle ilgili tartışmalar, bir türlü sona ermiyor. CD PROJEKT RED'in yıllardır üzerinde çalıştığı oyun, ne yazık ki beklentileri karşılayamadı. Oyun, en güçlü PC sistemlerinde bile güçlükle çalışırken, Xbox One ile PlayStation 4, oyunda istenen performansın yanına bile yaklaşamıyor. Konuyla ilgili olarak Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni bir karar verdiğini duyurdu.

Sony, normal koşullarda bir iade politikasına sahip değil. Yani PlayStation Store üzerinden aldığınız bir oyunu iade etmek, pek de mümkün olmuyor. Ancak Sony, PlayStation 4'te neredeyse çalışmayan Cyberpunk 2077 için bir geri ödeme sistemi oluşturup, oyuncuların para iadesini gerçekleştirmişti. Şirket şimdiyse, PlayStation 4 sahiplerinin Cyberpunk 2077 almasını tamamen engelledi.

Cyberpunk 2077, PlayStation Store'dan kaldırıldı

Sony, resmi oyun mağazası üzerinden alınan Cyberpunk 2077 için, tüm oyuncuları kapsayan bir geri ödeme formu hazırladığını açıkladı. Oyunculara tatmin edilesi bir deneyim sunmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Sony, Cyberpunk 2077 konusunda hiçbir oyuncunun mağdur olmayacağını ifade etti. Böylelikle Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store üzerinden satın alan tüm oyunseverlere, paraları iade edilmiş olacak.

Sony'nin Cyberpunk 2077'yle ilgili planları, sadece geri ödemeye yönelik değil. Şirket, son yılların en çok beklenen oyununu PlayStation Store'dan da kaldırmaya karar verdi. Yani oyun, en azından sorunlar düzeltilene kadar PlayStation Store üzerinden satın alınamayacak. Sony, Cyberpunk 2077 hayranlarının sakin olması gerektiğini, ikinci bir duyuru yaparak oyuncuları bilgilendireceklerini açıkladı.