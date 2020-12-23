Cyberpunk 2077’nin 13 Milyon Kopya Sattığı Açıklandı

CD Projekt Red, geçtiğimiz günlerde sunmuş olduğu belgelerle Cyberpunk 2077'nin hem dijital hem de fiziksel olarak 13 milyon kopyasının satıldığını açıkladı. Cyberpunk 2077, bu satışlar sayesinde en iyi çıkış yapan oyunların arasına girmeyi başardı.

Cyberpunk 2077, geçtiğimiz Aralık ayında satışa çıkmasının ardından hem yoğun eleştiri yağmuruna tutulmuş, hem de çoğu kişi tarafından beğenilmişti. Özellikle PlayStation 4 tarafında sorun yaşayan binlerce oyuncu, Cyberpunk 2077’yi iade etmek zorunda kalmıştı.

Cyberpunk 2077 gibi gidişatı pek de iyi olmayan oyunların yapımcıları, satış rakamlarıyla ilgili bilgi vermekten genellikle kaçınır. Ancak CD Projekt Red, satış rakamlarının potansiyel yatırım kararlarını etkileyeceğini belirterek net satış rakamlarını açıklama kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077, lansman tarihinden 20 Aralık’a kadar tam 13 milyon kopya sattı.

Cyberpunk 2077, ilk 10 günde satış rekorları kırdı

Büyük bir heyecanla beklenen bu oyunun hayal kırıklığı yaratması ne CD Projekt Red ne de yatırımcılar için iyi bir haber oldu. CD Projekt Red, şeffaflık adı altında satış rakamlarının oyuna yatırım potansiyelini artıracağını düşünerek, hem dijital hem de fiziksel olarak satılan kopyaların bilgilerini verdi.

Oyun, sadece 10 günde hem fiziksel hem de dijital olarak 13 milyon kopya sattı. Cyberpunk 2077 çıkmadan önce Bloomberg analistleri, oyunun ilk yılında 20 milyon kopya satacağı tahmininde bulunmuştu. CD Projekt Red'in açıklamış olduğu bu sayılarla Cyberpunk 2077'nin bir yıllık hedefini ilk 10 günde yarıladığı ortaya çıkmış oldu. Bu satış rakamlarının içerisinde elbette iadesi yapılan oyunlar da dahil, ancak CD Projekt Red, iade oranlarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

CD Projekt Red, satılan 13 milyon kopya sayesinde oyundan 780 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bu da oyunun en iyi çıkış yapan oyunlar kategorisine girmesine olanak sağladı. Rockstar Games’in Red Dead Redemption adlı oyunu ilk haftasında 725 milyon dolar kazanç sağlarken, Call of Duty: Modern Warfare ilk üç gününde 600 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da Cyberpunk 2077’nin bu yıl çıkan diğer oyunların arasından sıyrılıp zirveye oturacağını gösteriyor.