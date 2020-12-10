Cyberpunk 2077'de Bir Matrix Göndermesi Yer Alıyor

Geçtiğimiz gün piyasaya sürülen Cyberpunk 2077'nin ardından oyunu satın alan herkes hemen bilgisayar veya konsollarının başına geçti ve oyunu oynamaya başladı. Elbette her oyunda olduğu gibi Cyberpunk 2077'de de bazı easter eggler ve göndermeler keşfedildi. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız dikkat edin zira bu içeriğimiz oyunun erken aşamalarıyla ilgili spoiler içerebilir.

Uzun zamandır piyasaya sürülmesi beklenen ve sonunda oyuncularla buluşan Cyberpunk 2077 çıktığı andan beri hem oynanmaya hem de Twitch ve benzeri yayın platformlarında çok fazla izlenmeye devam ediyor. Fazlasıyla ilgi gören ve birçok oyuncunun anında akın ettiği Cyberpunk 2077'nin başlangıç bölümlerinde (Prologue) ufak ancak zekice bir gönderme olduğu fark edildi. Spoiler uyarımızı zaten yapmıştık ancak yine de hatırlatmakta fayda var.

Keanu Reeves'in de rol aldığı Cyberpunk 2077'de, ünlü aktörün yer aldığı başka bir filme gönderme yapılıyor. Aslında buna easter egg de (sürpriz yumurta) denebilir ancak geliştirici ekip bu göndermeyi oldukça ince ve zekice yapmış, dolayısıyla ilk adımda fark etmek pek mümkün olmayabiliyor. Bu gönderme bizleri Keanu Reeves'in Neo olduğu zamanlara götürüyor.

Kırmızı hap mı mavi hap mı?

Eğer Matrix serisini izlediyseniz veya hakkında bazı şeyler duyduysanız, kırmızı ve mavi hap olayının ne olduğuna biraz hakimsinizdir. Eğer değilseniz bile merak etmeyin, açıklayacağız. The Matrix filminde Neo (Keanu Reeves), Morpheus (Laurence Fishburne) ile ilk kez karşılaştığında Morpheus ona şu sözleri sarf etmişti:

"Mavi hapı alırsan, bu hikâye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı'nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini gösterebilirim. Unutma: Sana vadettiğim tek şey gerçek. Daha fazlası değil."

Özetlemek gerekirse Morpheus burada Neo'ya iki seçeneği olduğunu söylüyor. Ya mavi hapı alıp cehalet içerisinde huzurlu bir şekilde yaşayacak, ya da kırmızı hapı alıp kaosun içerisine atılacak. Bu iki seçenek arasında bir seçim yapması gereken Neo'nun hangi hapı seçtiğini izleyenler zaten biliyor, biz oyuna geri dönelim. Spoiler geliyor!

Sakin kalmak mı, şeytanı ortaya çıkarmak mı?

Cyberpunk 2077'de ana karakterimiz V, kafasına bir mermi yiyor. Biyoçip sayesinde mucizevi bir şekilde kurtulmayı başaran V, daha sonrasında kendi kafası içerisinde Johnny Silverhand'in (Keanu Reeves) anılarını görmeye başlıyor. Ara sıra halüsinasyonlarla Johnny'i gören V, hikâyenin ana karakterlerinden biri olan Misty tarafından odasına götürülüyor ve burada Misty, V'ye iki seçenek veriyor: Kırmızı hap mı, mavi hap mı?

Misty, V'yi odasına götürdükten sonra ona iki farklı hap kutusu veriyor. Bu hap kutularından biri mavi, diğeri ise kırmızı, tıpkı Matrix'te gördüğümüz gibi. Mavi hap, V'yi rahatlatacak ve Johnny'nin onun zihninde canlanmasını bir nebze engelleyecek. Kırmızı hap ise tam tersi bir etki yaratacak ve tabiri caizse şeytanı salacak.

Misty odadan çıktıktan sonra Johnny Silverhand bir anda odaya geliyor ve V ile konuşmaya başlıyor. Bu sırada V'nin tek yapması gereken mavi hapları almak ve Johnny'i yok etmek. Johnny ise V'nin hapları almasını engellemek ve onu öldürmek istiyor ancak hikâye ilerledikçe bu iki karakter birbirine daha çok bağlı hale gelecek ve iki taraf da şeytanı ortaya çıkarmayı tercih edecek.

Keanu Reeves'in oynadığı karakterin kırmızı ve mavi haplara bağlı olarak ortaya çıkması oldukça iyi bir gönderme olmuş. Küçük bir detay olsa da zekice olan bu gönderme, Keanu Reeves'in şu anda olduğu yere gelmesine fazlasıyla yardımcı olan rolüne saygı niteliğindeki bu gönderme, ilk bakışta fark edilmese de daha sonra anlaşılabiliyor.