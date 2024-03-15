Lüks tasarım şirketi Caviar, Samsung Galaxy S24 Ultra için Cybertruck temalı tasarımlar oluşturdu. "Cyber" isimli tasarım, sadece 99 adet üretilecek ve yüz binlerce TL karşılığında satın alınabilecek.

Rusya merkezli lüks tasarım firması Caviar, bundan birkaç gün önce Apple Vision Pro'dan esinlenerek oluşturduğu iPhone 15 tasarımlarını duyurmuştu. Firma bugün, yine eşsiz bir tasarım ile gündemde. Ancak bu kez konuğumuz, iPhone 15 ailesi değil. Caviar, şimdi de Samsung Galaxy S24 Ultra için hazırladığı Cybertruck temalı tasarımlarıyla gündemde.

Caviar'ın "Cyber" olarak isimlendirdiği Cybertruck temalı Galaxy S24 Ultra tasarımı, havacılık endüstrisinde kullanılan titanyum malzemeden imal edildi. Şirket, bu titanyum malzemeyi renkli emaye ile destekledi. Ortaya çıkan sonuçsa gerçekten de dikkat çekiciydi.

İşte Samsung Galaxy S24 Ultra için hazırlanan Cyber tasarımı:

Samsung Galaxy S24 için hazırlanan Cybertruck temalı kaplama, aracın camlı bölümünü gösteren çıkıntılara da ev sahipliği yapıyor. Bu da tasarımın daha ilginç bir hâle bürünmesini sağlamış durumda. Bu arada; bu Galaxy S24'ün teknik açıdan orijinal model ile aynı olduğunu da belirtelim. Caviar, sadece dış tasarıma müdahale etmiş durumda.

Caviar tarafından yapılan açıklamaya göre Cyber serisi Galaxy S24 Ultra, sadece 99 adet üretilecek. Yani bu tasarıma sahip bir telefona sahip olmak isteyenlerin, ellerini çabuk tutmaları gerekecek.

Özel tasarım Galaxy S24 Ultra'ya sahip olmak isteyen bir tüketicinin, 256 GB depolama alanı kapasiteli versiyon için 8.770 dolar (yaklaşık 282.550 TL) ödeme yapması gerekecek. Serinin 1 TB kapasiteli en pahalı versiyonu ise 9.490 dolar (yaklaşık 305.750 TL) karşılığında satın alınabilecek. Standart Galaxy S24 Ultra'nın başlangıç fiyatının 75.499 TL olduğunu söyleyelim.