Damacanalar Neden 20 Değil de19 Litre Hacimle Üretilir?

Bugün sizlere, özellikle küsüratlı sayı takıntısı olan insanların kafasını kurcalayan damacanaların 19 litre olmasının nedenini açıklıyoruz. Aslında tam olarak 19 litre de olmayan damacanaların neden bu kusuratla geldiğine gelin bakalım.

Zorlu bir kış döneminin ardından havalar ısınmaya başladı. Havalar ısındığında ise daha fazla terlediğimiz için su ihtiyacımız da artıyor. Hayatta kalmamız için tüketmemiz gereken su, maalesef ülkemizin musluklarında çok da içilebilir değil. İçerisindeki zararlı maddeler nedeniyle içme suyu olarak kullanamadığımız musluk suları yerine evimize söylediğimiz damacanaları kullanıyoruz.

Elbette musluğuna su arıtma sistemi taktıranlar da var, ancak çoğunluğun damacana ile su tükettiğini söyleyebiliriz. Peki sürekli aldığınız damacanaların neden 20 litre değil de 19 litre olduğunu hiç düşündünüz mü? Hadi gelin şimdi damacanaların tam bir sayı kullanmak yerine yuvarlak bir sayıya sahip hacimlerle üretilmelerinin ardındaki sebebe bakalım.

Damacanalar neden 20 değil de 19 litredir?

Özellikle yuvarlak sayılarla sorunu olan insanların fazlasıyla sinirini bozan damacanaların hacminin 19 litre olmasının çok basit bir sebebi var. Aslında damacanaların 19 litre de olmadığını söyleyebiliriz. Bir damacanın hacmi 18,9270589 litre. Bu da her damacanada 19 litreden 1 çay bardağı daha az su olduğu anlamına geliyor.

Gelelim damacanaların neden 20 litre olarak üretilmediğine. Bunun sebebi ABD ile ilgili. Damacanaları üreten plastik enjeksiyon makineleri ve üretilen kalıpların çok büyük bir kısmı ABD'den geliyor. ABD'de ölçü birimi olarak litre değil galon kullanılıyor. 1 galonun litre karşılığı ise 3,78541178 litre. Damacanalar da aslında 5 galon olarak üretiliyor ve litre karşılığı 18,9270589 litre oluyor. Bu sebeple Avrupa ve bizim gibi litre ölçü birimini kullanan ülkelerde 5 galonun karşılığı olan 19 litrelik damacanalar kullanılıyor.

Damacana ismi nereden geliyor?

Damacana isminin etimolojik kökenine indiğimizde karşımıza farklı tarihler çıkıyor. Damacananın Fransızca'daki "dame jeanne" isminden geçtiği düşünülüyor. Fransa'da 17. yüzyılda görülmeye başlayan bu kelimenin zamanla farklı dillere türediği düşünülüyor. İtalyanca'da damigana, İngilizce'de demijohn olarak yer alan kelime ülkemizde ise damacana olarak kullanılıyor. Alternatif bir etimolojiye göre de damacananın İran'ın Damgan şehrinden türediği düşünülüyor, ancak buna dair bir kanıt yok.

Bugün sizlere damacananın neden 20 değil de 19 litre olduğunu açıkladık. Bu tarz içeriklerimizin daha fazla gelmesini ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.