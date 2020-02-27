İki Damlacığın Yüksek Hızlı Kamerayla Çekilmiş Birleşme Anı

Bilim insanları, akışkan mekaniğine ışık tutacak bir deney gerçekleştirdiler. Deney kapsamında iki damlacığın lam üzerinde birleşimi gözlemlendi. Ortaya çıkan görüntüler sonucunda

Yüksek hızlı fotoğraf çeken kameralar, her zaman YouTuber’ların işine yaramıyor. Özellikle bilim insanları, yüksek hızlı kameraları kullanarak, normal hızlarda göremeyeceğimiz süreçleri görmemizi sağlıyor. Bilim insanları, son olarak iki su damlacığının birleştiği anları yüksek hızlı kameralar kullanarak kaydetti.

Akışkanlar mekaniği için güzel bir örnek oluşturacak video için eşgüdümlü ve yüksek hızlı iki kamera kullanan bilim insanları, iki ayrı damlacığın birleşimi üzerinde çalışma yürüttüler. Gerçekleştirilen deney; biri mavi, diğeri de saydam olan iki ayrı damlacığın lam üzerinde birleşimini içeriyor.

Akışkan mekanikleri üzerine Oxford Üniversitesi’nde araştırma yapan Alfonso Castrojen-Pita, gerçekleştirilen bu deney hakkında “Eskiden iki damlacık çarpıştığı zaman ne olduğunu merak ediyorduk. Bu damlacıklar karışıyor muydu, yoksa damlacıklardan biri diğerinin üstünden geçip gidiyor muydu? İşte bu çarpışan iki damlacığın etkileşimini gözlemlemek için kayıt yapan iki kamera bu sorulara cevap veriyor." dedi.

Yapılan deneyde; mavi renkli damlacığın saydam damlacığın üzerinden geçtiği ve bir araya geldikten 15 milisaniye sonra ortaya bir yüzey jetinin çıktığı gözlemlendi. Çalışmanın yazarı Thomas C. Skyes’ın araştırma takımı, deneyi şu şekilde açıkladı: “Özdeş yüzey gerilimine sahip iki damlacık yeterli miktarda yanal ayrışma göz önüne alındığı takdirde, birleşen damlacıkların üzerinde güçlü bir yüzey jeti oluşuyor. Deney sonucunda yakalanan görüntüler işlendikten sonra, bu jetin hareketsiz temas hattı ve çarpışma eylemsizliğinden kaynaklanan yüzey akışının sonucu olduğu görülüyor.”

Buna rağmen deneyde iki damlanın her zaman aynı şekilde bir araya gelmediği belirtildi. Oluşan yüzey jetleri, yüzey gerilimi üzerinde yapılacak manipülasyonlar sonucunda bastırılıp artırılabiliyor. Araştırmacılar, bu durumun Marangoni etkisini doğruladığını açıkladı.