NASA'nın Süpersonik Jetinin Yapımı, 2020 Sonunda Bitebilir

NASA'nın sesten daha hızlı gitmesi planlanan uçağı X-59 QueSST'in 2020 yılının sonunda tamamlanabileceği belirtiliyor.

NASA'nın X-59 QueSST adı verilen sesten hızlı deneysel jetinin yapımının bu yılın sonunda bitmesi planlanıyor. Kısaca X-59 da denilen sesten hızlı uçağın aynı zamanda çok sessiz çalışması hedefleniyor.

NASA'nın uçağın yapımı için birlikte çalıştığı Lockheed Martin, uçağı yılın sonunda hazır hâle getirmeyi planladığını açıkladı. Geçen sene Palmdale, Kaliforniya'daki Lockheed Martin Skunk Works'te, uçağın kanatlarının da montajının bitirilmesiyle projede ciddi bir ilerleme kaydedilmiş; uçağın yenilikçi sisteminin geliştirilmesine devam edilmişti.

İlk uçuş 2021 yılında:

Space.com'a konuşan Lockheed Martin temsilcisi, uçağı bir araya getirdikten ve son montajı yapıldıktan sonra uçağın gövdesini alarak prova yapacaklarını; daha sonraki süreçte uçağı piste alacaklarını kaydetti. Temsilci, her şey bir araya geldikten sonra uçağın ilk uçuşunu 2021 yılında yapacağını kaydetti. Temsilci; imalat ve üretim konusunda üretim departmanının çok hızlı çalıştığını belirtti.

Ses hızının üzerinde hızlara çıkan bir uçağın rahatsız edici gürültüler yaratıp yaratmayacağı soru işareti olarak zihinlerde yer buluyor ancak Lockheed Martin, üretim ekibinin sesten hızlı ve çok sessiz bir uçak yapacağı konusunda kendine güveniyor. Temsilci, tüm simülasyon sonuçlarının, uçağın ses hızının üstünde seyrettiği zaman düşük seviyeli sonik patlama oluştuğuna işaret ettiğini savunuyor. Bu özelliği garanti altına almak için uçağın tamamlanmasının ardından ses hızı ve gürültü ilişkisine dair testler yapılacak.

Uçağın inşasının tamamlanması, yalnızca birinci aşama. İkinci aşamayla birlikte daha ileri testler, sertifikalar ve akustik (ses) doğrulaması yapılacak. Üçüncü aşamadaysa, düşük seviyeli sonik patlamaya insanların nasıl tepki vereceğine ilişkin tepki testleri olacak. NASA'nın açıkladığına göre bu son testlerde, X-59 uçağı ABD'nin seçilmiş bölgelerinde uçurulacak ve düşük seviyeli sonik patlamalara verilen tepkilere dair veri toplanacak.