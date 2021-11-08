Dardanel Çalışanından Mide Bulandıran İddialar

BirGün’e konuşan bir Dardanel çalışanı, şirketin Çanakkale’deki fabrikasındaki çalışma şartları hakkında çarpıcı iddialar ortaya koydu. Çalışan, tuvalet izni alamadıklarını, bozuk ürünleri paketlediklerini ve kendilerine verilen yemeklerin de bozuk olduğunu öne sürdü.

Daha önce de skandal görüntülerle gündeme gelen konserve balık üreticisi Dardanel, bu kez çok daha çarpıcı iddialarla karşımızda. Dardanel’in Çanakkale fabrikasında ağır çalışma koşullarından şikâyetçi olan bir kadın çalışanın BirGün’e aktardıklarına göre fabrika, tuvalet ve soyunma odalarının dahi girişine kamera koydu.

Konuşan çalışanın aktardıklarına göre fabrika, çalışanlarını yasal mesai saatlerinin üzerinde çalıştırıyor ve kişisel haklarını ihlal ediyor. Bunun da ötesinde fabrikadaki sorunların büyük olduğunu, çalışanların birbirleriyle konuşmalarına izin bile verilmediğini ifade etti. Çalışan, iddialarını şu şekilde dile getirdi:

Tuvalete gidilmek istenirse izin verilmiyor:

“Bazen 12 saatlik iki vardiya oluyor. Şimdi 9 buçuk saatlik 2 vardiya çalışıyor. Şu an 9 buçuk saatlik vardiyada bize yarım saat mola hakkı tanıyorlar. Bir ihtiyacımız olsa, tuvalete gitmek istesek izin alamıyoruz. ‘Molada girseydiniz’ diyorlar. Her iki çalışma düzeninde de haftada 1 gün izin yapabiliyoruz. 12 saat çalışırken bile molalarda çay ve su bile verilmiyor. Kantinden sürekli zamlanan fiyatlarla kendimiz almak zorunda kalıyoruz.”

“Kayıt dışı çalıştırma var”

Fabrikadaki durum hakkında çarpıcı iddialarda bulunan çalışan, çalışanların %70’ten fazlasının taşeron olarak çalıştığını, bu çalışanların taşeron şirketleri tarafından değil, tarla sahibi usulü kişi üzerinden bulunduğunu ifade etti. Bu kişilerin sigorta olmadığı için herhangi bir iş kazası durumunda hastaneye değil eve gönderildiklerini de dile getirdi.

“Bozuk ürünleri paketliyoruz”

İşçi, fabrikada hem kendilerine verilen yemeğin hem de ürettikleri ürünlerin sağlıksız olduğunu şu sözlerle öne sürdü:

“Yemek sonrasında tüm çalışanlar mide rahatsızlıklarından yakınıyor, kullanılan ucuz yağlar mide yanması ve şiddetli bulantı yapıyor. Sadece çalışan sağlığını tehdit etmekle de kalmıyor elbette. Fabrika içerisinde kamera ile çekim yapmak yasak çünkü kurtlu ve bozuk ürünleri çekip basına vereceğimizden korkuyorlar. Paketleme esnasında bozuk ve çok bozuk ürünleri ayırıp bozuk ürünleri tekrar kutulayıp tüketiciye sunuyoruz.”

Ücret kesintileri yapılıyor:

İşçi, personel kartını bir dakika erken dâhi bastıklarında iki saatlik ücret kesintisi yapıldığını, telefondan saate bakmanın bile ücret kesintilerinden sadece biri olduğunu ifade etti. Asgari ücretin üzerine maaş alan sigortalı az sayıdaki çalışanınsa sigortalarının asgari ücret üzerinden yatırıldığını ifade etti. İşçi, son olarak bu koşulların ancak sendikayla düzeltilebileceğine vurgu yaptı.