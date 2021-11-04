A101'in Son Kullanma Tarihlerini Asetonla Sildiği İddiası

Daha önce bozuk ürün satışı, mobbing ve rüşvet gibi iddialarla gündeme gelen A101, geçtiğimiz hafta da ortaya atılan tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Bu kez bir A101 çalışanı çektiği videoyla tarihi geçmiş ürünlerin SKT’lerinin asetonla silindiğini öne sürdü.

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden birisi olan A101, haftalardır çalışanlarından gelen ve tepki çeken iddialarla gündemde. Market zinciri hakkında farklı farklı şubelerdeki çalışanlarından bugüne kadar gelen iddiaların çoğunluğuysa son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satmaya zorlandıkları hakkındaydı. Bugün, bu iddialara bir yenisi daha eklendi.

A101’in Artvin’deki şubesinden çekilen bir video, sosyal medyada tepki çekti. Mağaza Market Sendikası aracılığıyla bir çalışanın gündeme getirdiği videoda tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerinin asetonla silindiği iddia edildi. Bahsi geçen iddiaya göre son kullanma tarihleri silinen ürünlerse yeniden raflara konularak satılıyor.

Son kullanma tarihleri ürünlerden asetonla siliniyor iddiası:

Mağaza Market Sendikası tarafından paylaşılan açıklamada A101 hakkındaki videolarda gördüğümüz tutumun ‘fire vermemek’ amacıyla yapıldığı öne sürüldü. Videoda son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen satışına devam edilen ürünler arasında tavuk, yoğurt ve yumurta gibi ürünlerin de olduğunu görüyoruz. A101, bu iddialar hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı.