Dead Space Remake, Düşündüğümüzden Daha Erken Gelebilir

Electronic Arts'ın oldukça sevilen hayatta kalma- korku serilerinden Dead Space'in ilk oyununun remake versiyonuyla karşımıza çıkacağını sizlerle paylaşmıştık. Oldukça büyük bir kitle tarafından beklenen oyun için o kadar da fazla beklemek zorunda kalmayabiliriz. Bilgilere göre sevilen oyunun remake'i, 2022'nin sonlarına doğru oyuncularla buluşabilir.

Dead Space; kullandığı mekaniklerle, rüyalara giren düşman çeşitleriyle, sunduğu atmosferle ve kendine has arayüzüyle oyunculara korku dolu anlar yaşatmıştı. Sunulan bu güzelliklerle sadece oyuna odaklanmanızı isteyen yapımcı, bunu sağlamak için can göstergesi ya da mermi sayısı gibi dikkat dağıtıcı tüm unsurları ekrandan kaldırmış ve kaosla bizleri baş başa bırakmıştı.

Yıllar sonra remake haberiyle hayranlarını sevindiren oyun için herkes beklemeye koyuldu. Oyun hakkında içeriden zaman zaman bilgiler gelse de sabırsızlıkla oyunu bekleyen hayranlar bunlarla pek de tatmin olmadı. Bu sakinliği, sektörde güvenilir bir isim olan Jeff Grubb, oyun ve oyuncuların ne zaman kavuşacağına dair açıklamalar yaparak bozdu. İşte detaylar:

Dead Space Remake, 2022 Sonbahar’ında gelebilir:

Grubb’ın GamesBeat’te paylaştığı yazısında geliştirme ekibiyle yakın olan kaynaklar söz konusu. Grubb’ın bu kaynaklardan aldığını iddia ettiği bilgilere göre oyun, 2022 sonbahar’ında piyasaya sürülecek.

Söylenenler bununla da kalmıyor. Yine Grubb’ın iddialarına göre Electronic Arts, 2021 yılı bitmeden önce Dead Space Remake hakkında daha çok şey gösterecek. Bunun ufak bir fragman ya da daha dikkat çekici bir şey olacağı düşünülüyor.

Gözler bu noktada Electronic Arts’a çevrildiğinde ise oyun için herhangi bir yayın tarihinin paylaşılmadığı söyleniyor. Bunun yanında EA, paylaşılan 2022 Sonbahar tarihi hakkında yorum yapmamayı tercih ediyor.

2021 yılında resmi olarak tanıtılan bir oyun için 2022 Sonbahar’ın oldukça yakın bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak bu bilgiler EA tarafından resmi olarak onaylanmadığından tamamen doğru kabul edilmemeleri gerektiğini hatırlatalım. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.