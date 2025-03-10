Death Stranding 2: On the Beach'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı! (Sanat Eseri Gibi Oyun İçi Görüntüler Geldi)

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Hideo Kojima, yeni oyunu Death Stranding 2: On the Beach ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı belli olmuş durumda.

Video oyun dünyasının efsanesi Hideo Kojima'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni oyunu Death Stranding 2: On the Beach, ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalarla oyunun resmî çıkış tarihi ve fiyatı belli olmuş oldu.

Peki Death Stranding 2: On the Beach ne zaman yayımlanacak? Oyunun fiyatı ne olacak? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan detaylara geçelim.

Death Stranding 2: On the Beach çıkış tarihi

Death Stranding 2: On the Beach çıkış tarihi

Yapılan resmî açıklamaya göre Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5 sahiplerinin beğenisine sunulacak. Oyun, 3 farklı paket seçeneği ile satın alınabilecek.

Death Stranding 2: On the Beach fiyatı:

Death Stranding 2: On the Beach fiyatı

Versiyon Fiyatı
Dijital Standart Sürüm 69,99 dolar
Dijital Deluxe Sürüm 79,99 dolar
Collector's Sürüm 229,99 dolar

Yaptığımız kontrollerde, oyunun PlayStation Store Türkiye'de fiyat bilgisi bulunmadığını fark ettik. Ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişeceğini düşünüyoruz. 
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Death Stranding 2: On the Beach yeni fragmanı:

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