Video oyun dünyasının efsanesi Hideo Kojima'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni oyunu Death Stranding 2: On the Beach, ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalarla oyunun resmî çıkış tarihi ve fiyatı belli olmuş oldu.
Peki Death Stranding 2: On the Beach ne zaman yayımlanacak? Oyunun fiyatı ne olacak? Dilerseniz lafı hiç uzatmadan detaylara geçelim.
Death Stranding 2: On the Beach çıkış tarihi
Yapılan resmî açıklamaya göre Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5 sahiplerinin beğenisine sunulacak. Oyun, 3 farklı paket seçeneği ile satın alınabilecek.
Death Stranding 2: On the Beach fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|Dijital Standart Sürüm
|69,99 dolar
|Dijital Deluxe Sürüm
|79,99 dolar
|Collector's Sürüm
|229,99 dolar
Yaptığımız kontrollerde, oyunun PlayStation Store Türkiye'de fiyat bilgisi bulunmadığını fark ettik. Ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişeceğini düşünüyoruz.
Death Stranding 2: On the Beach yeni fragmanı: