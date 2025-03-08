GTA 6'nın gelmek bilmeyen ikinci fragmanının ne zaman yayımlanacağına ilişkin bir açıklama yapıldı. İçeriden kişilere dayandırılan bilgilere göre merakla beklenen fragman, çok yakında yayımlanacak.

Video oyun tarihinin belki de en çok beklenen yapımı olan GTA 6, çok uzun zamandır hiçbir somut gelişmeye ev sahipliği yapmıyor. Rockstar Games, bir yıldan daha uzun zaman önce yayımladığı fragmandan sonra çok da bir şey söylemedi. Oyuncular, şu sıralar en çok da ikinci fragman için sabırsızlanıyorlar.

Şimdiyse GTA 6'nın ikinci fragmanına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. GTA VI O'Clock'un içerideki kişilerden aldıkları bilgilere göre Rockstar Games, GTA 6'nın ikinci fragmanı için kolları sıvamış durumda. Eğer bu iddia gerçekse merakla beklediğimiz fragman, yakında yayımlanacak.

GTA 6'nın ikinci fragmanı gelecek ay yayımlanabilir!

GTA VI O'Clock'un kaynaklarına göre Rockstar Games, GTA 6'nın ikinci fragmanını nisan ayı gibi yayımlayacak. Ayrıca geçmişe giden ve GTA 5 ile Red Dead Redemption 2'nin pazarlama stratejilerini inceleyen GTA VI O'Clock, Rockstar Games için en iyi zaman diliminin nisan ayı olduğunu ifade ediyor. Yani eğer Rockstar Games, geçmişte yaptığı pazarlama stratejisini GTA 6 için de uygularsa fragman, kesin olarak gelecek ay yayımlanacak.

GTA 6'nın ikinci fragmanı, bu oyunu bekleyen milyonlarca oyunsever için kritik önem arz edecek. Zira bu fragman, çok büyük olasılıkla oyunun çıkış tarihini de ortaya koyacak. Olur da GTA 6'nın ikinci fragmanı gelecek ay içerisinde yayımlanmaz ise çeşitli kaynaklar, oyunun ertelendiği iddiasını gündeme taşıyacaklardır. Bakalım önümüzdeki ay içerisinde neler yaşayacağız.