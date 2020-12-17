Death Stranding'e, Ücretsiz Cyberpunk 2077 İçerikleri Geldi

CD PROJEKT RED ile Kojima Productions ortak bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında de Death Stranding'e, Cyberpunk 2077 özel içerikleri geldi. Bu özel içerikler, oyunun baş karakterine mekanik kol getirirken, oyundaki diğer ögelere de ufak dokunuşlar yapıyor.

2020 yılının en çok konuşulan iki oyunu diyebileceğimiz Cyberpunk 2077 ile Death Stranding, oyuncuların yüzünü güldürecek ortak bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Death Stranding'i yüzde 50 indirim yapan Kojima Productions, oyuna eklediği özel bir içerikle de Cyberpunk 2077 temasını Death Stranding'e getiriyor.

Death Stranding'in Cyberpunk 2077 özel içeriği, oyunun ana karakteri olan Sam Bridges'a, Cyberpunk 2077'den Johnny Silverhand'in mekanik kolunu getiriyor. Ayrıca bu özel içerikle birlikte oyundaki diğer ögelere de Cyberpunk 2077 havası ekleniyor. Tüm bunlarla yetinmeyen Kojima Productions, oyuna da bir bilgisayar korsanlığı işlevi ekliyor. İki dev oyun sütdyosunun iş birliği, her iki oyunu da seven oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor.

Sam Bridges, Cyberpunk 2077 özel içerisi sonrası böyle görünmeye başlıyor

Bu arada, iki oyun arasındaki iş birliği, sadece Death Stranding'i içermiyor. Cyberpunk 2077 oyuncuları zaten, Death Stranding'de ikonikleşmiş olan bebeği bir NPC olarak bulabiliyorlardı. Ancak Death Stranding'e getirilen yenilikler, Cyberpunk 2077 hayranlarını daha fazla sevindirecek türden.

Death Stranding hem Epic Games hem de Steam üzerinden satın alınabilen bir oyun. Kojima Productions'ın CD PROJEKT RED ekibiyle başlattığı başlattığı kampanya, her iki platformu da kapsıyor. Yani oyuncular, Death Stranding'e hem Epic Games hem de Steam üzerinden, yüzde 50 indirimle 199.50 TL'ye sahip olabiliyorlar. Oyunun Steam sayfasına erişmek için burada, Epic Games sayfasına ulaşmak için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Death Stranding'in Cyberpunk 2077 özel içeriği için hazırlanan tanıtım videosu