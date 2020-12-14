Aykırı çıkışları ve söylemleriyle sık sık gündeme gelen Elon Musk, bu sefer de Cyberpunk 2077 ile gündeme geldi. Elon Musk, CD PROEJKT RED'in oyunculardan özür dilediği paylaşımının altına "eleştirel" iki görsel paylaştı.

8 yıldır geliştirme aşamasında olan Cyberpunk 2077, yaşadığı birçok ertelemenin ardından oyunculara sunuldu. Sadece yılın değil belki de son yılların en çok beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077, piyasaya bazı sorunlar ve hatalarla birlikte çıktı.

Oyundaki sorunlar ve hatalar, PC sürümünde nispeten kabul edilebilir ölçekten olsa da konsol tarafında oyunu yıllardır bekleyen hayranları çileden çıkardı. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri, Metacritic'te oyunculardan sırasıyla 2,9/10 ve 3,9/10 puan alarak yerden yere vuruldu.

Elon Musk, Cyberpunk 2077 tartışmalarında oyuncuların cephesinde

Metacritic'te oyunun PlayStation 4 sürümüne 3 bin 300'den fazla değerlendirme girildi ve bunu 2 bin 700'den fazlası olumsuz eleştirilerden oluştu. Xbox One sürümünde ise 2,1 binden fazla değerlendirmenin 1,3 bini olumsuz değerlendirmeler oluşturdu.

Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse oyunun PC sürümüne 15,3 bin değerlendirme yapıldı ve bunun neredeyse 10 bini olumlu. Metacritic'teki bu değerlendirme rakamları dahi aslında oyunun konsollarda ne kadar kötü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.

CD PROJEKT RED, oyunun konsollardaki bu kötü performansı sonrası Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada oyunculardan özür dilenirken oyundaki hataları ve çökmeleri düzeltmek için bir güncelleme yayınlandığı ve 1 hafta içerisinde bir güncelleme daha yayınlanacağı açıklandı. Ayrıca ocak ve şubat aylarında oyuna iki büyük yama gönderileceği ifade edildi.

13 binden fazla kez alıntılanan ve 10 binden fazla cevabın verildiği özür Tweetine yorum yapanlardan bir tanesi de ünlü iş insanı Elon Musk oldu. Musk, yapılan açıklamanın altına attığı yorumda oyunun subreddit sayfasında bir kullanıcının oyunla ilgili şikâyetinin ekran görüntüsünü paylaştı. Musk'ın cevabı 20 binden fazla beğeni alırken 800'den fazla kez de Retweetlendi.

Aykırı söylemleri ve çıkışlarıyla bilinen Musk, sadece bununla da kalmadı. Elon Musk, ayrıca Cyberpunk 2077'deki aşırı detaylı karakter oluşturma ekranını "alaya alan", The Office dizisinde Steve Carell'in canlandırdığı Michael Scott karakterinin yer aldığı yukarıdaki görseli paylaştı.