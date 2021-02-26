PS5 Oyunu Deathloop'un Yeni Fragmanı Yayınlandı

Bethesda, Sony'nin dün gece gerçekleştirdiği "State of Play" etkinliğinde, yaklaşan oyunu Deathloop'un en yeni fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, oyunun aksiyon dolu yapısı ile göz kamaştıran grafiklerini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation 5 için yeni bir "State of Play" etkinliği düzenleyeceğinden bahsetmiştik. Gece saatlerinde gerçekleştirilen bu etkinlik, PlayStation 5 için yaklaşan oyunlarla ilgili bazı yeni detayları ortaya koydu. Etkinlik kapsamında sahne alan Bethesda Softworks, önümüzdeki aylarda yayınlamayı planladığı yeni oyunu Deathloop'un en yeni fragmanını yayınladı.

Bethesda, Deathloop'u ilk kez, E3 2019 etkinliğinde duyurmuştu. O gün bugündür çalışmalarını sürdüren şirket, artık sona gelmiş gibi görünüyor. Zira birinci şahıs türündeki bu nişancı oyunu, mayıs ayında oyuncularla buluşacak. Tek bir kuralın ve bu kuralın da öldürmek olduğu oyunun son fragmanı, oyunun ne kadar aksiyon dolu olacağını gözler önüne seriyor.

Deathloop, PC sahipleri tarafından da oynanabilecek

Bethesda'nın geliştirmesi için Arkane Studios ile anlaştığı Deathloop, sadece PlayStation 5'e özel bir oyun olmayacak. Oyun tutkunları bu yapıma, Steam üzerinden de sahip olabilecekler. Sistem gereksinimleri konusunda net bir bilgi sahibi olmadığımız oyunun, çok güçlü bir sistem gereksinime ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.

Deathloop'un sistem gereksinimlerini bilmiyor olsak da bu oyunun fiyatı hakkında bilgi sahibiyiz. Bethesda'nın yaptığı açıklamalara göre oyunun normal sürümüne sahip olmak isteyen PC sahipleri 299 TL, PlayStation 5 sahipleri ise 499 TL ödeme yapacaklar. Ufak tefek ek içeriklerin olduğu "Deluxe" sürümü satın almak isteyen oyuncularsa PC için 399 TL, PlayStation 5 için 639 TL ödeyecekler.

Deathloop yeni tanıtım videosu