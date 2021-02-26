Final Fantasy VII Remake'in PS5 Sürümü Duyuruldu

Square Enix, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Final Fantasy VII Remake'in PlayStation 5'e özel yeni sürümünü duyurdu. Final Fantasy VII Remake Intergrade olarak isimlendirilen yeni oyun, konsol için yapılan iyileştirmelerin yanı sıra yeni bir bölüm ve bir karakter de içerecek.

Geçtiğimiz yıl "Final Fantasy VII Remake" isimli oyununu, PlayStation 4 sahipleri için yayınlayan Square Enix, oyunun PlayStation 5'e özel sürümünü duyurdu. "Final Fantasy VII Remake Intergrade" olarak isimlendirilen sürüm, PlayStation 5'in sunduğu yüksek hızlı yükleme, 4K çözünürlük ve daha iyi performans gibi standart hale gelen özelliklere sahip olacak. Ancak geliştirici ekip, yaklaşmakta olan yeni oyununda sadece bunlarla yetinmeyecek.

Square Enix'in açıklamalarına göre Final Fantasy VII Remake Intergrade, mevcut sürüme göre bazı yenilikler de içerecek. Örneğin bu oyunda, yepyeni karakterlerle yeni bir bölüm oynanabilecek. Bu karakterin isminin Yuffie olduğunu söyleyen ekip, bu karakterin her zaman kullanılabileceğini ifade ediyor.

PS4 sahipleri, Final Fantasy VII Remake Intergrade için ödeme yapmayacaklar

PlayStation 5 için piyasaya sürülen oyunların en merak edilen yanı, PlayStation 4 sahiplerinin bu oyunlar için ekstra ödeme yapıp yapmayacakları oluyor. Bu konuda oyuncuların yüzünü güldüren şirket, Final Fantasy VII Remake'e sahip olan PlayStation 4 sahiplerinin, Final Fantasy VII Remake Intergrade'e sahip olmak için herhangi bir ödeme yapmayacaklarını söylüyor. Ancak Yuffie'nin kullanılabilir olacağı genişletme paketini satın almak isterseniz, ekstra ödeme yapmanız gerekecek. Şirket, bu ek paketin fiyatının ne kadar olacağını şimdilik açıklamadı.

Square Enix'in yaptığı açıklamalara göre PlayStation 5 sahipleri, Final Fantasy VII Remake Intergrade'e 10 Haziran'da ulaşabilecekler. Dilerseniz artık sizleri, oyunun tanıtım videosuyla baş başa bırakalım. Söz konusu videolar, oyundan sahnelere ek olarak PlayStation 4 ile PlayStation 5 arasındaki görüntü farklarını da gözler önüne seriyor.

Final Fantasy VII Remake Intergrade tanıtım videoları