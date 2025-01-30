DeepSeek'in rakiplerine kıyasla daha az maliyete hayata geçirilmesi, Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacıya ilham oldu.

Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Çin’in ileri seviye yapay zekâsı DeepSeek’in temel teknolojisini yalnızca 30 dolara yeniden inşa ettiklerini duyurdu. Bu çarpıcı keşif, büyük teknoloji şirketlerinin milyar dolarlık yatırımlarının aslında daha uygun maliyetli alternatiflerle mümkün olabileceğini gözler önüne seriyor.

Doktora adayı Jiayi Pan ve ekibi, DeepSeek R1-Zero’nun öğrenme yeteneklerini yalnızca 3 milyar parametreye sahip küçük bir dil modeliyle taklit etti. Model, kendi kendini doğrulama ve arama mekanizmalarını kullanarak yanıtlarını sürekli iyileştirebildi.

Peki bunu mümkün kılan ne?

Araştırmacılar, yapay zekâyı test etmek için İngiliz yarışma programı Countdown’dan uyarlanan matematiksel bir bulmaca kullandı. İlk başta rastgele tahminler üreten model, zamanla hatalarını düzelterek doğru çözüme ulaşana kadar kendi kendini geliştirmeyi öğrendi. Ayrıca insanların zihinsel olarak büyük sayıları çarpmasına benzer bir yöntemle karmaşık matematiksel işlemleri bölerek çözüm üretmeyi başardı.

Pan, bu gelişmiş yeteneklere sahip modelin yalnızca 30 dolara mal olduğunu belirtti. Oysa büyük yapay zekâ şirketleri, benzer teknolojileri eğitmek için milyonlarca hatta milyarlarca dolar harcıyor. Berkeley ekibinin çalışması, daha az kaynakla bile ileri seviye yapay zekâları geliştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

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