Microsoft, Windows 11 Copilot+ PC'lere DeepSeek modellerinin geleceğini açıkladı. Yapılacak özel optimizasyon çalışmaları, geliştiriciler için verimliliği tavan yaptıracak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan, yapay zekâ odaklı Windows 11 Copilot+ PC'ler için önemli bir açıklama geldi. Şirket, günlerdir gündemden düşmeyen DeepSeek'in R1 isimli yapay zekâ modelinin bu bilgisayarlarda optimize edilmiş olarak sunulacağını duyurdu.

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre geliştiriciler, bu bilgisayarlardaki NPU'lardan tam kapasite faydalanabilecekler ve böylelikle daha rahat bir şekilde yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirebilecekler. Yani Windows 11 Copilot+ PC'lerdeki verimlilik artmış olacak.

Windows 11 Copilot+ PC'lere gelecek ilk model, DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B olacak

Microsoft, alınan karar kapsamında Windows 11 Copilot+ PC'lere gelecek ilk optimize edilmiş DeepSeek modelini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, ilk aşamada DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B modeline erişim sağlayacaklar. Bir süre sonra da 7B ve 14B modelleri erişime açılacak. Geliştiriciler, bu yapay zekâ modellerine Microsoft AI Toolkit aracılığıyla ulaşabilecekler.

Teknoloji devi, Windows 11 Copilot+ PC'ler için aldığı karardan memnun görünüyor. Zira şirket, bu kararı almadan önce bazı testler yaptığını ve bu testlerde son derece iyi sonuçlara ulaştığını açıkladı. Bakalım zaten oldukça güçlü olan DeepSeek modelleri, yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirilmesine nasıl katkı sağlayacak...