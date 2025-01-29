Son günlerin popüler yapay zekâsı DeepSeek, şimdi de Çin ile ilgili hassas sorulara yönelik tutumuyla dikkat çekti.

Çıktığı gibi tüm dünyayı sarsan yeni Çin menşeili yapay zekâ DeepSeek'e yönelik ilginç bir gelişme daha gün yüzüne çıktı.

Yeni yapay zekâ DeepSeek, birçok kesim tarafından güvenlik endişeleri nedeniyle uyarıların ana odağı olurken, Çin ile ilgili "hassas konulara" yaklaşımıyla da dikkat çekmeye başladı.

Çin'in geçmişine yönelik hassas sorularda sessiz kaldı

Fiyat-performans açısından OpenAI gibi devlerle yarışan ve derin düşünme kabiliyeti nedeniyle de birçok yapay zekâdan sıyrılmayı başaran DeepSeek, belirli konular hakkında konuşmaktan kaçınıyor.

Yeni bir rapora göre DeepSeek’in R1 modeli, Tiananmen Meydanı protestoları ve Tayvan gibi konular hakkında sorulan 1.360 sorunun %85’ine yanıt vermeyi reddetti. Üstelik verdiği yanıtların çoğunun "aşırı milliyetçi bir ton" taşıdığı tespit edildi.

Araştırmacılar, DeepSeek’in sansür mekanizmasının "kaba ve kör" bir şekilde çalıştığını ancak kolayca aşılabildiğini belirtiyor.

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